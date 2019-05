Militantes, parte de la renovación del PRI: Del Moral

TULTEPEC, MEX. Alejandra Del Moral Vela, presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en gira de trabajo por Tultepec, subrayó que todos los militantes son parte de la renovación del PRI. El partido es su militancia y mi prioridad son los seccionales, aseguró.

En este municipio, donde la pirotecnia es la actividad principal, Del Moral Vela fue recibida con artesanías y con exclamaciones de apoyo, a lo que comentó: “podemos echar muchas porras, pero las porras no votan. Les cambio las porras por votos y con ello recuperemos Tultepec”.

Señalo que el trabajo que realiza el PRI mexiquense tiene como fin lograr el triunfo hacia las de 2021 y para ganarlas se requiere al ejército priísta listo y dispuesto.

Al término de la reunión que sostuvo con las bases, Del Moral, refirió que están en el proceso de construcción del PRI, que están dando el paso uno, después de lo que vivieron durante la pasada elección, “han sido mini pasos, como si saliera un enfermo de terapia intensiva, ya salimos, pero la recuperación no va a ser fácil”. Dijo que había que aceptar la realidad, por eso ahora están caminando las calles, cerca de los seccionales, de la base –que dijo- es lo más importante.

La líder priísta aseguro que esa base quiere una dirigencia que los escuche y que les diga la verdad, y eso es lo que se está haciendo, abundó que el PRI eran solo lonches y movilizaciones, que no se podía negar esa realidad, pero afirmó que la verdadera esencia del PRI es otra, es conciliación y sabe hacer buena política, “en los municipios no les gusta mucho a veces lo que les digo, pero más allá de querer exhibir algo, es poner a la base por delante”

Agrego que siempre van a respetar las políticas y a los expresidentes, pero que hoy hay una prioridad, y esa es la gente, “No solo es la convicción, lo hemos querido hacer desde que ganamos la elección del 2017 hasta el día de hoy, fácil no ha sido, pero hay vamos”.

Aseguró que a su regreso a la dirigencia estatal encontró de todo; de los que ya no están, aseveró, “ya se fueron y solo confirmamos lo que ya sabíamos, que medio dobleteaban, se iban y volvían como veletas, hoy ya no están, si bien es cierto dolió porque nos hicieron un boquete, pero no hay más, a partir de eso, solo hay que crecer para arriba, ya no caes, porque quedó la militancia leal”.

Afirmó que son el partido más consistente, el que tiene más ideología, fuerza, calle, mucho más base, no por circunstancia sino por historia y que seguirán trabajando desde la base.

Del Moral, confió que hoy le tiene que regresar al PRI mucho de lo que le ha dado y que no espera nada, ya que si fuera así, estaría cayendo en algo que tanto criticó, “hoy creo que recuperar al partido es hacer algo bueno para mi país, para mi estado, porque no puedes tener un régimen totalitario, ese del PRI que a mí no me gustaba y es lo hoy pasa en el Gobierno federal, si a mí algo me va a retribuir de forma personal, es dejar al partido un poco mejor de como lo encontré, listo para recuperar municipios, diputaciones y listos para ser un gran contrapeso en beneficio del país”

“Hoy tenemos 25 meses para construir la unidad del priísmo y dejar las diferencias de cara a las elecciones del 2021, apuntó y señaló que el diálogo abierto y franco como el que realiza con la base generara mejores condiciones para ir hacia delante”.