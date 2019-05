Miles en riesgo por las lluvias

De los siete cárcamos que hay en la demarcación ninguno funciona con eficacia

Ciudad de México.- Miles de familias de la alcaldía de Tláhuac están en riesgo de sufrir inundaciones ante la presente temporada de lluvias, toda vez que de los 7 cárcamos que hay en la demarcación ninguno funciona con eficacia, señaló el concejal Edgar Martínez.

El funcionario indicó en entrevista que el problema central es que el Gobierno del edil Raymundo Martínez Vite, no contempló ese rubro, de manera que no hay personal para su operación y además no asignó presupuesto para su mejora.

Dio a conocer que con las lluvias de hace unos días, los vecinos sufrieron por el desbordamiento de las aguas residuales, toda vez que funcionan de manera manual, es decir, una persona debe manipular los cárcamos, pero como no intervinieron o no lo hicieron a tiempo, los estragos no se hicieron esperar.

Respecto a las familias afectadas, aseveró que hay quienes están en alto riesgo por la ubicación en la que se encuentran, entre ellas destacan las que habitan en las colonias San José, La Habana y Quiahuatla.

El problema se extiende a 7 colonias y algunos pueblos desde Mixquic, San Juan Ixtayopan y Tetelco, lo que se traduce en una amenaza real para miles de familias.

El concejal añadió que la amenaza de inundaciones es sumamente alta debido a que el Gobierno local no contempló ese rubro y no asignó un presupuesto que le permita enfrentar la presente temporada de lluvias y prevenir daños en su persona y en sus bienes de los habitantes en riesgo.

SIN CUMPLIR

Los 7 cárcamos que hay en Tláhuac están inservibles, no cumplen su función y con las primeras lluvias ya evidenciaron su inoperancia.