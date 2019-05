Los hijos de la mañana desnudan su corazón

Los hijos de la mañana, es un programa divertido y entretenido que pasa por la estación de radio Ke Buena, todos los días a las 6 de la mañana, y nos sacan siempre muchas sonrisas con su estilo único, convirtiéndolos en grandes preferidos.

Más de 11 años al aire con Adrián Padilla El mamut, Alejandro Guzmán El cocodrilo y Jako. A pesar de ser hombres exitosos, han pasado por momentos complicados que los han llevado a tener desafíos para mantenerse en este programa. En exclusiva para GRUPO CANTÓN, abrieron su corazón y esto nos comentaron.

“Mi principal problema es que yo he sido bien fiestero, o sea, alcohol, fumar y otras cosas… Cuando me di cuenta que no estaba bien esa situación, me di a la tarea de ser atendido y hasta el día de hoy no he probado ninguna gota de nuevo… Si pudiera definir el mayor contratiempo, ha sido ese de caer en las tentaciones, porque en este ambiente siempre te están invitando a fiestas”, platicó Adrián.

Alejandro Guzmán, narra que en la radio siempre tienes que estar feliz aún cuando estás pasando procesos difíciles de tu vida: “En mi caso fue muy difícil el divorciarme hace siete años, pero ha sido padre el proceso de entender que a veces las parejas, cuando se están respetando, lo mejor es separarse para no terminar mal, mi exmujer hoy es mi gran amiga y con esa base hemos trabajado, porque somos unos papás unidos por nuestro hijo y eso es lo que me motiva a seguir en este programa”, dijo.

Jako relata que para estar en el espacio que hoy disfruta, tuvo que establecerse en diferentes ciudades de México: “Me tocó empezar desde cero, porque siempre me mandaban de estado a estado para llegar a hacer radio. Era complicado y sin familia, con mucha nostalgia, en fin, muchas cosas de esas fue lo que más me ha tocado enfrentar”, aseveró emocionado.