¡Qué caliente!

Apachurro, señora bonita. Les escribo una vez más en medio del impresionante calor de la CDMX, ya hasta parece Miami, solo nos falta el mar, por eso el fin de semana aprovecho para irme a Veracruz y conducir el concurso de belleza Miss Earth, que será transmitido por Unicable, donde además de premiar a mujeres hermosas, creamos conciencia sobre el planeta y el medio ambiente.

Mauricio Mancera estuvo ahí hace unos días conduciendo El festival de la salsa con Ingrid Coronado, donde cerró Gilberto Santa Rosa.

Hablando de calientes… Pues de ahí vienen los bebés, ¿qué no? Esta semana hubo hartos nacimientos como el de Luka, segundo hijo de los actores Zuria Vega y Alberto Guerra, un bebé que llega a dar más felicidad a la familia. A través de las redes sociales, la pareja dio a conocer la noticia el lunes pasado, y tan bonito está el pequeñito, que obvio de las primeras en subirlo a la redes sociales fue la orgullosa tía Marimar Vega, y en dicha fotografía le escribió su ex, Horacio Pancheri, y esto confundió a muchos, pero en lo personal me parece muy buena idea que Marimar se esté dando un tiempo para ella y su familia.

Aprovecho para felicitar también al portero Paco Memo Ochoa, en estos días recibió la llegada de su tercer hijo y a través de las redes compartió una imagen de su bebé junto a su pareja.

Ahora vámonos a otra ciudad caliente, mi bello Miami, donde nuevamente nos dio mucho de qué hablar Joaquín Muñoz, exasistente de Juanga, quien insiste en asegurar que El divo está vivo. Se llevó a cabo una conferencia de prensa en donde representantes legales de la familia desacreditaron todo lo dicho por Muñoz, a quien tacharon de tener serios problemas mentales. Mi querido Joaquín estuvo en constante comunicación conmigo y me envió muchos videos en exclusiva para Hoy, durante toda esta semana llena de tanta polémica, y a pesar de todo, él se mantiene firme en que Juan Gabriel está con vida… ¿Ustedes, a quién le creen? Por otro lado, Martha Figueroa en A corazón abierto, nos contó porque ella cree lo mismo, y es que la periodista descubrió que nunca hubo cuerpo… Ya veremos en qué termina todo este escándalo.

La que incendió las redes fue Paz Vega, la llegada de la actriz a México ha dado mucho de qué hablar. Se viralizó en redes sociales una foto de la famosa luciendo el inolvidable parche de Catalina Creel, y segura estoy de que la nueva versión de Cuna de lobos, producida por Giselle González, romperá esquemas y dejará a todo público con la boca abierta. ¡Enhorabuena!

La que me tiene mordiéndome las uñas constantemente es Frida Sofía, la polémica hija de Alejandra Guzmán. Y es que en medio de las fuertes declaraciones que ha hecho en contra de su familia y ahora hasta está quemando a su mamá, el programa Suelta la sopa, de Telemundo, la tuvo hablando honestamente de todo, y la verdad me dieron muchas ganas de abrazarla… Mucha gente sabe lo unida que soy con Magda, me quedé pensando que si le hablara en una Navidad a mi mamá y no contesta, ¿qué haría? Luego me respondí: “No, Magda sería la que me estaría buscando todo el tiempo”, y no es por juzgar pero que puede haber entre una madre e hija como para no poder doblar las manos… La verdad no lo entiendo.

Moraleja: Cuando calienta el sol… ¡Espero que sea en la playa! Y este consejo les doy, porque su amiga Escalona soy. P.D: ¡No mientan por convivir!