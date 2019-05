Evita suicidio de fan

Paty Manterola evitó el suicidio de uno de sus fans, y es que la también actriz comparte que hace unos meses una fan de origen chileno le compartió que uno de sus temas evitó que suicidara, debido a que en el momento que estaba a punto de quitarse la vida, escucho un tema de la cantante.

“Pues me buscó un fan de chile y me contó que hace poco pues estaba pasando una depresión que lo orilló a tomar la decisión de ahorcarse de su departamento, pero en el momento que estaba a punto de hacerlo, escuchó A contratiempo, lo hizo meditar y buscar hablar de la situación que vivió… Por eso cuando me lo contó, me impactó porque uno nunca sabe que es lo que uno vive y los mensajes que tienen tus canciones”, platicó.

La actriz asegura que busco a ese fan y le compartió el secreto que ella tiene para poder tener una vida más equilibrada en todos los sentidos: “Yo medito y me encanta estar en sintonía conmigo misma, por eso busco siempre estar equilibrada y bueno, cuando me contó su historia le compartí que yo medito desde hace muchos años y eso me ha hecho estar más conectada y de esa manera he podido ayudar a mis seguidores cuando han pasado por momentos complicados…

La vida es de sembrar cosas buenas y eso es lo que yo he hecho, por eso ahora que regreso a la música buscaré cantar canciones con mensajes buenos, por eso es más importante que cualquier otra cosa”.