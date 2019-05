¿Te acordarás que fue lo que enamoró a tu pareja? Seguramente ya no lo recuerdas, pero reciente estudio asegura qué hay cosas muy nuestras a la que los hombres no pueden resistirse. Hoy se las quiero compartir porque si el tiempo pasó y quizás se ha ido un poco la magia en tu relación, vale la pena retomarlas.

Nada atrae tanto como una mujer feliz. El hombre ama que uno ande de risueña y reconciliada con el mundo.

Nuestro olor natural, es otro punto que los vuelve locos. No hablo de un perfume o una loción. Me refiero a ese particular Aroma que cada una de nosotras posee y que ellos aman. Así que cuidado con abusar del fijador o un perfume demasiado escandaloso. Ellos aman nuestras hormonas y sudor natural.

Escucharlo. Las parejas exitosas se escuchan un 65%. Así que es básico que dejes el celular mientras tu marido te habla y le prestes toda la atención posible. Cierra la puerta con doble llave para que no estén los hijos interrumpiendo cundo él tenga que contarte algo.

Verte y sentirte bella. No tiene que ver con el peso ni la talla. Tiene que ver con pura autoestima. Ellos aman vernos coquetas, arregladas y limpias. Recuerda cómo lo esperabas el 1er año de romance y sabrás que no miento. Mirada que enamora para ellos es la que se sostiene. Nada de que cuando te hable tú pongas tus ojos en el pajarito que voló o en hoja del árbol que se mueve. Haz el mayor contacto visual posible con tu hombre y lo tendrás atrapado.

De igual forma, mueve tus manos. Ellos aman que tus manos y brazos adornen el momento de una sabrosa plática. Juran que nadie como tú tiene esa gracia, así que explótala. Vuélvete irresistible y verás cómo esa llama se enciende hasta que arda y vivieron felices para siempre, gracias a El manual de la buena esposa.