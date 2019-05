Virus y Metálico se juegan el retiro

Ciudad de México.– Por primera vez en la historia del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y de la Arena México, se realizará una lucha de apuestas por el retiro entre el maestro Virus y El Pedro Infante de la Lucha Libre, Metálico, dos rudos que por una calentura se hiceron de palabras y se retaron.

En un principio, durante el duelo que tuvieron el pasado domingo en la Arena México, Metálico pidió una lucha de cabellera contra cabellera, pero Virus contestó pidiendo una lucha de carrera contra carrera, la cual fue aceptada por Pepe el Toro.

El departamento de programación del CMLL no dejó que las cosas se enfriaran y firmó los contraros con ambos gladiadores para el duelo “por el retiro”, encuentro que fue incluido en la magna función de El Juicio Final, que se llevará a cabo el 31 de mayo, donde también se jugarán las cabelleras Último Guerrero contra Máscara Año 2000, y Amapola con Kaho Kobayashi; además de la lucha por el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL, entre los Campeones: Diamante Azul y Valiente, contra Euforia y Gran Guerrero.

NUEVA MODALIDAD

La lucha entre Virus y Metálico tendrá una nueva modalidad, pues se enfrentarán en un comabte mano a mano a una sola caída y sin límite de tiempo; al ser entrevistados por Grupo Cantón ambos se muestran confiados.

“La lucha libre es como una mujer, que si te da la mano se la debes de agarrar, porque sino ya no te la vuelve a dar, por eso acepté la lucha por el retiro, porque yo reté a Virus a un duelo de cabelleras, pero la verdad sí me sorprendió cuando me la reviró y me retó por la carrera, por lo que yo no me iba a echar para atrás”, explica Metálico.

El Pedro Infante de la Lucha Libre confiesa que es muy arriesgado un match de esta naturaleza, pues prácticamente se está jugando sus 27 años de carrera; sin embargo, se mostró confiando en salir adelante, pues viene de una buena racha después de haber rapado a Disturbio, y el público está muy conectado con su personaje del Ídolo de Guamuchil.

“Enfrentarte con los grandes te va a convertir en grande, ya lo vencí dos veces, y luchar por el retiro son palabras mayores, pero el Tigre Metálico no se va a rajar y mucho menos Pepe El Toro. El CMLL ya aceptó la lucha y, en base a esa experiencia que me dan mis 27 años de trayectoria, me da mucha tranquilidad. Yo creo que Virus pensó que no le iba a aceptar el reto, pero yo no me sé rajar y el cariño que me transmite la gente con el personaje de Pedro Infante es lo que me hace seguir adelante, yo no me puedo quedar estancado porque gané una cabellera o porque estoy en el gusto del público, yo tengo que seguir adelante y no quedarme estancado porque vienen empujando muchos jóvenes fuertes dentro de la empresa, por eso acepté el reto, porque en caso de un triunfo, me catapultaría a sitios insospechados”, señala.

Finalmente agrega que, en caso de obtener la victoria se pasaría al bando técnico y cambiaría de nombre al de El Tigre Infante, pues ahora todo mundo le grita “quiúbole Pedro”, “qué pasó Pepe”, recordando al ídolo inmortal.

LE GANÓ LA CALENTURA

Por su parte, el pequeño maestro Virus acepta que le ganó la calentura al lanzar un reto de esta magnitud, pero lo hecho hecho está y no va a dar marcha atrás.

“Reconozco que sí me ganó un poco la calentura, porque es una rivalidad que no la tenía planeada ni pensada, pero por el momento en que me encontraba, molesto, enojado porque me ganó con un faul, y que todavía así Metálico me retara por las cabelleras, me hizo calentarme y enojarme más. Me salió el reto sobre la marcha y él (Metálico) lo aceptó; hay que valorarsélo”, señala.

Explica que, aun cuando están en juego sus 33 años de trayectoria, no cree haber quedado a deber nada a la lucha, aunque le gustaría salir con la victoria y seguir en los encordados.

“En todos estos años siempre me he entregado al cien por ciento a la arena, a la empresa, cuando andaba en mis inicios por fuera siempre respeté a mis contrincantes y al público, dando siempre lo mejor de mí como luchador, pero dejar la lucha en una apuesta ya es otra cosa. Aunque en caso de una derrota yo trataría de seguir dando clases, porque eso no está en juego, solamente es retirarte de la lucha. Me enfocaría más al gimnasio y a forjar nuevos valores”, externa.

Reconoce que tendrá al público en su contra, ya que ha cobijado a Metálico y él ha sabido explotar su personaje, “ha sabido aprovechar todo eso con ímpetu y muchas ganas”, finaliza.