Aladdín: Una adaptación ideal

Calificación: Muy buena

Lejos queda ya el recuerdo del viejo clásico de Disney, Aladdín (se estrenó en 1992), aquella cinta animada protagonizada por un ladronzuelo carismático que se enamora de la Princesa Jasmín, hija del sultán de Agrabah y con quien emprenderá un viaje de romance y descubrimiento personal junto a su amigable mono Abu, una alfombra voladora y un Genio de la lámpara que se roba el show en su totalidad (Su voz la daba el entrañable Robin Williams).

En esta ocasión y como parte del nuevo boom de Hollywood por traer a la vida los viejos clásicos animados y hacerlos de “carne y hueso”, llega Aladdín, una película dirigida por Guy Ritchie (Sherlock Holmes 2009), y protagonizada por Mena Massoud, Naomi Scott y Will Smith.

Las especulaciones surgieron en cuanto se realizó el anuncio de su producción, sobre si respetarían la historia, personajes y en especial, la labor que Will podría hacer como El genio de la lámpara, pues llenar unos zapatos tan grandes no era cosa fácil y para fortuna de todos, la cinta no es un desastre, cumple con las expectativas y respeta en su totalidad la esencia de la animación y le da un toque mucho más interesante y extraordinario al personaje de Jasmín, convirtiéndola en una líder alegre y feroz, no simplemente una observante de la situación. En esta situación, Mena cumple como Aladdín, sigue su tonalidad juguetona y retadora, pero quien sobresale es la ya comentada Naomi, simplemente extraordinaria.

A pesar de que la dirección falla en muchos momentos pues Guy no es un cineasta adecuado para un musical de Disney, la película se mantiene por el carisma de sus personajes y por el increíble diseño de vestuario, producción y montaje de los números musicales, convirtiéndolos en un nuevo referente para las pequeñas generaciones que podrán disfrutar y deleitarse con estos personajes. El genio de Will Smith es alegre y muy a su estilo, dándole ligeramente su toque personal, pues se nota el miedo a querer alejarse a lo hecho por Williams.

En general, la película puede considerarse ya la mejor adaptación a live-action que ha realizado Disney, o al menos así lo es para su humilde servidor.

Basada en…

El argumento de Aladdín está inspirado en el cuento árabe Aladino, el cuento popular de la colección Las mil y una noches, y en la película El ladrón de Bagdad (1940).

Argumento

Cuenta la historia de Aladdín, un joven de la calle que un día encuentra una lámpara mágica con un genio en su interior. Este último es capaz de concederle tres deseos, uno de los cuales es usado por el protagonista para disfrazarse como un príncipe adinerado con tal de impresionar a la Princesa Jasmín, de quien se enamora.