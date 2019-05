Viola Núñez acuerdos con ambulantes

Con violencia y amenazas, trabajadores enviados por el alcalde, levantaron a comerciantes del CH, a quienes reubicaría

Con lujo de violencia y amenazas, trabajadores enviados por el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, levantaron a comerciantes de calles del Centro Histórico, faltando a los acuerdos que hizo desde antes de llegar al cargo y violando su derecho al trabajo.

El martes pasado, los vendedores reubicados sobre la pared de Corregidora, donde se ubican locales establecidos, fueron desalojados por gente que a bordo de unas cuatro camionetas comenzaron a arrebatar la mercancía de los vendedores en vía pública.

“Llegaron sin decirnos nada y nos quitaron todo. Nos amenazaron de que si hacíamos algo nos golpeaban. Ese no fue el acuerdo con Néstor Núñez, lo apoyamos cuando era candidato y ahora nos desconoce. No lo vamos a permitir y nos vamos a manifestar frente a las oficinas de Gobierno, para pedir la intervención de Claudia Sheinbaum”, refirió doña Carmen, una comerciante.

Desde que la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México anunció la conformación de microcuadrantes, con la finalidad de lanzar un programa de reordenamiento de vendedores informales, algunas organizaciones no han sido incluidas en las negociaciones que realiza el alcalde de Cuauhtémoc.

“Estamos muy molestos. Primero nos piden el voto, luego prometen reubicarnos, luego nos excluyen de las mesas de trabajo, y para acabarla nos levantan, cuando el propio Néstor Núñez nos dijo que nos pusiéramos en esa parte mientras, donde no estorbamos el paso de la gente”, denunció don Armando.

Los empleados de la Cuauhtémoc despojaron de su mercancía a los comerciantes, quienes veían cómo lanzaban sin cuidado alguno sus productos en la parte posterior de las camionetas y agredían con jalones a los vendedores.

Uno de los líderes que grababa un video para consignar lo ocurrido, tuvo que intervenir para preguntar a los empleados de la Cuauhtémoc –resguardados por granaderos-, si así sería el trato para actuar de la misma forma.

“Estamos instalados donde convenimos. No es posible que ahora Néstor Núñez y su camarilla quiera tratarnos así, no somos delincuentes, sólo queremos trabajar y lo vamos a seguir haciendo”, determinó don Armando.

Este miércoles, diferentes organizaciones de comerciantes del Centro Histórico se manifestaron a las afueras del edificio de Gobierno para exigir la intervención de las autoridades y hacer valer su derecho a trabajar. “Nosotros no nos negamos a reubicarnos, pero de donde nos levantaron era un acuerdo con el alcalde y no estorbamos a nadie. Ya nos quitaron de Corregidora, entendemos, pero ahora no respetan los acuerdos”.

EN CIFRAS

41 mil comerciantes en vía pública hay en la alcaldía Cuauhtémoc

30 mil comerciantes informales, en las 33 colonias de la demarcación, principalmente en la Lagunilla y Tepito

12 mil vendedores están en el Sistema de Comercio en Vía Pública (Siscovip)

SÍ, PERO YA NO

Como alcalde electo, Néstor Núñez se comprometió a regularizar y ordenar a los 12 mil de Siscovip, a quienes ahora levanta