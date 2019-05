Sin perdonar a su hermana

Carlos Cuevas, hermano de Aida Cuevas, se niega a buscar a su hermana para arreglar sus diferencias personales, debido a que la considera una mujer tóxica.

“Mi hermana es nociva para mi salud, o sea, hay gente que no suma aún siendo tu amigo, tu primo, tu familiar o tu hermana y ese es mi caso. Ella y yo ya tuvimos una fricción tiempo atrás, pero ahora no pienso buscarla porque ella es una persona que no suma a mi vida”, relató el cantante.

Claro y directo señala que la ganadora del Grammy es una persona rencorosa, muy difícil de perdonar y olvidar comentarios.

“Ella es tóxica y es de esa gente que le cuesta olvidar los errores de los demás, pero bueno, entiendo que sea así… Como familia pues no tenemos comunicación, con sus hijos tampoco hay relación y mucho menos nos tenemos en redes sociales, simplemente somos familia por apellido”, comentó.

El intérprete defiende a su hermana de quienes aseguran que su primer hijo fue procreado con Juanga: “Rodrigo no es hijo de Juan Gabriel, mi hermana estaba embarazada cuando se fue a grabar con él, no me parece lo que dice Joaquín Muñoz de ella”, concluyó.