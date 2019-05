Pobladores de Tlalpan confirman percepción de violencia de género

Luego de la comparecencia de la alcaldesa, Patricia Aceves Pastrana, ante el Congreso de la Ciudad de México, líderes vecinales del Ajusco y pueblos cercanos, confirmaron la percepción de inseguridad que existe por la ola de feminicidios y que además coincide con las cifras reportadas por el Observatorio Nacional Ciudadano.

Pobladores del Ajusco medio, Parres y Topilejo, manifestaron en entrevistas que la alcaldesa no ha sido sensible a la problemática de inseguridad, “porque no es lo mismo vivir en las partes altas y solas, que en la capital” y agregaron que las desapariciones se quedan sin ninguna explicación a la población: “simplemente desaparecen las personas, las mujeres y no se sabe nada más”.

Interrogada por diputados de oposición ante las comisiones de Administración Pública Local y de Alcaldías y Límites Territoriales, la alcaldesa no pudo contestar preguntas precisas sobre las cifras de feminicidio que colocan a Tlalpan como la demarcación con una mayor tasa (0.90%) y con 40 carpetas de investigación ante la Procuraduría de Justicia capitalina.

A pesar de que la ex diputada federal informó que para el rubro de Seguridad, el presupuesto es de 100 millones de pesos, los habitantes expresaron que se le ha ido de las manos el control del narcomenudeo y “ya son seguidas las noticias de ejecutados porque se pelean el territorio”. Lo anterior, comentaron, se suma a las cifras rojas por el delito de feminicidio.

El Reporte Anual de Incidencia Delictiva en la ciudad de México 2018, posiciona a Tlalpan con una tasa del delito de feminicidio 22.1% más grande de la tasa nacional y 96% mayor de la tasa de la Ciudad de México.

DIJO A SU FAVOR

Se contrataron a 320 elementos más de Policía Auxiliar en Tlalpan.