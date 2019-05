Pide Noroña remover a Evaristo del cargo

El legislador señaló al edil de Centro de llegar a la alcaldía para hacer negocios al cobijo del poder.

México.- El diputado Gerardo Fernández Noroña volvió arremeter contra el presidente municipal de Centro, Evaristo Hernández Cruz por intentar privatizar el edificio, y le escribió en Twitter que no privatiza a su santa madre, porque me imagino que no es negociable.

El edil de Centro, @EvaristoHdzCruz no privatiza a su santa madre, porque me imagino que no es negociable. Pero pretende privatizar el agua y vender el palacio municipal. Ese tipo debe ser removido de su cargo. No representa al movimiento por el que llegó al cargo. https://t.co/hpMRyMUAIw — Fernández Noroña (@fernandeznorona) May 23, 2019

El controversial legislador le dirigió un tuit al alcalde, expresándole que debe ser removido del cargo porque pretende privatizar el agua y vender el palacio municipal, y afirmó que no representa al movimiento que lo llevó a ser alcalde.

Ha perdido y sí, lo que @EvaristoHdzCruz pretende es hacer negocio desde la presidencia municipal, en lugar de servir al pueblo del municipio de Centro, Tabasco. Es un mercenario de la política y está traicionando al pueblo de la capital de Tabasco. https://t.co/6h5z9bUuNs — Fernández Noroña (@fernandeznorona) May 23, 2019

Fernández Noroña lo calificó como un centavero y traidor del pueblo, pues se ofrece al mejor postor.

Con @EvaristoHdzCruz también sigo el #sabioconsejodemiabuela, no peleo con él, sería un abuso de mi parte, sumo mi voz a la denuncia de que llegó a la alcaldía de Centro, Tabasco para hacer negocios al cobijo del poder. Privatizar el agua y vender el palacio municipal… — Fernández Noroña (@fernandeznorona) May 23, 2019

