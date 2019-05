La respalda Copred

Luego de que el pasado martes trascendió que la reina de la anarcumbia, Amandititita, fue corrida de un restaurante de Coyoacán porque al parecer no le gustó al capitán de meseros su vestimenta, la pequeña cantante se manifestó furiosa en redes sociales diciendo en un video.

“Yo me estoy inventando mis propias atuendos, estoy haciendo un mezcla de culturas con mi ropa. ¿Por qué me está sacando? ¿Qué hice? ¿Me está sacando porque estoy vestida con mandil? ¿Por qué me está sacando de esa forma violenta si me iba a sentar a consumir?”, dijo la artista dirigiéndose al encargado, quien la vio como una vendedora de dulces.

Amandititita compartió que el tipo que estaba presente se portó como un patán: “El mesero me dijo sácate”, platicó indignada.

Ante esta situación, El consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED) inmediatamente se manifestó para apoyar a la cantante.

En entrevista con uno de los licenciados que trabajan en esta Institución de gobierno, compartió que la artista tiene derecho a que le pidan una disculpa pública o que la ley la apoye para cerrar ese establecimiento por racismo: “Ella puede sacar una acta de discriminación en el Ministerio Público en contra del restaurante, y si se acredita, nosotros podemos emitir una opinión jurídica para evidenciar al restaurante aludiendo que sí la discriminaron”, concluyó.