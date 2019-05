Horóscopos para este jueves 23 de mayo

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR Ahora que hay luna menguante capricornio usa esencia de pachuli para despertar tu libido y despiertes el interés de tu pretendiente y se despiertan las pasiones. ARIES En tu interior estás planteando ambicionar un nuevo negocio, estas dispuesto a ganar más por lo que es importante poner en marcha tus proyectos estás en el mejor momento de crecer económicamente. El amor está aspectado a disfrutar en pareja de momentos especiales, debes de ser más romántico y cariñoso, tu buena actitud es la que está permitiendo ser feliz. TAURO Te conectarás con personas especiales que te hacen sentir bien, amistades o familiares con los que disfrutas su compañía, momentos sociables, reuniones donde reafirma las buenas relaciones que te motivan. Juegas un papel importante para tu pareja, debes estar ahí para escucharla y apoyarla va a necesitar de ti, pasara un mal momento, muéstrale que cuenta con tu cariño y apoyo. GÉMINIS Tus entradas económicas están siendo muy notorias, harás compras importantes o pagos que tenías pendientes. No permitas que tu ex te siga llamando o mensajeando si ya tienes un nuevo amor, valora la relación que tienes en el presente o el karma se va a manifestar quedándote solo por traicionero. CÁNCER Existen dispuestas con tu pareja por cuestiones de dinero, no seas ventajoso ni tampoco intentes hacerte el desentendido si debes, solucionar los pendientes económicos, actúa de manera lúcida para que siga fluyendo la suerte a tu favor. Recuerda no salirte de tu lado racional al momento de estar con tu pareja y valora la relación, estas en buen momento para construir y caminar juntos. LEO Las constelaciones ponen a prueba durante el día en tu trabajo la paciencia y tolerancia, te enfrentarás a diferencias o buscarán hacerte enojar, intenta armonizar tus sentidos y responde de manera inteligente con una sonrisa para que tu aura esté radiando en blanco y puedas tener lucidez para sacar adelante con facilidad tu jornada laboral. No descuides tu persona si existe algún síntoma de molestia acude a un médico para un chequeo para estar óptimo y saludable. VIRGO La influencia de mercurio trae éxito, es cuestión sigas enfocándote en trabajar así de duro, estás avanzando de manera óptima, pronto llegará un ascenso o una mejor oportunidad para ganar más dinero. Sacude la pereza con una rutina de ejercicio para activar tu cuerpo y tenga vitalidad y vigor, es momento de estar pleno complementa cuidando tu alimentación y lucirás de manera espectacular. LIBRA Que tu comportamiento muestre tu inteligencia y diplomacia, ante ataques de comentarios desfavorables que buscan desestabilizarte o hacerte enojar. Deja pasar algunos sucesos sin importancia y enfócate en tus prioridades para que estés vibrando y abriendo los caminos, estás atrayendo lo que tus deseos quieren pero recuerda que la seguridad de decretar que mereces estar bien y rodeado de amor. ESCORPIO Te atormentan recuerdos o deseos frustrados que pueden aguitarte o ponerte triste, tienes que enfrentarte a tus emociones enfocándote a tus actividades estas en el mejor momento de atender tu vida, y de corregir y mejorar todo lo que necesitas para estar de manera feliz y estable no desaproveches ningún momento con conmiseración, tu actitud será quien atraer el porvenir en tu destino. SAGITARIO Aunque no estás teniendo los resultados que esperabas tienes que salir al escenario de la vida con la mejor actitud, no desistas. Toma el tiempo necesario para meditar y relajarte y no tomar decisiones tan drásticas, debes hacerlo todo con mucha mesura e inteligencia y obtendrás cambios que te favorezcan. Asiste con entusiasmo a ver a tu pareja, se despertará la pasión y el deseo. CAPRICORNIO Habrá un pequeño malentendido con tu pareja que tendrás que solucionar para no romper la relación. Has evolucionado mucho en tu forma de interactuar con las personas y permite que te relaciones con personas que te ayuden a crecer en tus proyectos o te lleves mejor con tus compañeros de trabajo. Buena racha para los juegos de azar o las apuestas. ACUARIO Es un día con mucha actividad estarás de un lado a otro y terminarás agotado. Tu percepción está mejorando para ver tus errores ahora es cuestión de trabajar en ellos para mejorar. Estas contento porque recibes una noticia de un posible viaje o una salida en compañía de tu pareja. Estas sin duda en procesos de renovación o de alguna compra importante. PISCIS El universo trae influencia positiva para ti, todo se dará de manera natural y sin complicaciones, es un momento increíble de acercarte a la persona que tanto te gusta y declarar tu amor o bien buscar el modo de seguir adelante con los planes que no has podido llevar a cabo. Solo se discreto o tendrás dificultades con gente perniciosa o envidiosa que buscará que no logres avanzar. No pienses tanto en cuestiones emocionales del pasado cierra ciclos para no confundirte.