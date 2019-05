Horóscopo para este viernes 24 de mayo

Ahora que hay luna menguante libra usa esencia de coco ayudará a abrir caminos y tener lucidez para que tomes las mejores decisiones que te lleven a la felicidad.

LEO

Piensa bien las cosas antes de actuar o de hacer reclamos que no tengan justificación. No conviertas tu energía negativa ante los demás, tu actitud debe ser más fresca y positiva. Deja que las cosas en el plano sentimental se acomoden mejor, no presiones o no te resultará como quieres a final de cuentas, esa persona especial termina conviviendo contigo este fin de semana.

VIRGO

Cambios positivos para tu vida esta fin de semana. Buen momento para realizar los planes o las salidas que has tenido en mente. Necesitas ser más organizado para cubrir todas tus actividades con el menor tiempo posible. Las cosas no llegarán por si solas, debes atraer cosas positivas con esfuerzo y dedicación.

LIBRA

Atiende tus pagos y compromisos económicos, no dejes que se te junten las deudas no excedas tus gastos en cosas que no necesitas. Para poder conseguir lo que quieres debes creer en ti y dejar a un lado los miedos e inseguridades. Mensajes o llamadas agradables., que te toman en cuenta para reuniones o fiestas, no te excedas en consumos nocivos para tu salud, todo con moderación.

ESCORPIO

Has notar tus capacidades ante los demás y evita cometer errores por descuido. Excelente fin semana en el aspecto sentimental ya sea con tu actual pareja o para conocer a nuevas personas si no la tienes. No trates de solucionar los problemas de todos, deja a cada quien con sus responsabilidades y obligaciones.

SAGITARIO

En tu entorno tratan de intimidarte con comentarios o actitudes así que ponte más atento y no lo permitas. Buena etapa económica y en todo lo profesional, buen momento para iniciar cursos o nuevos aprendizajes. Hay personas que se preocupan e interesan por ti y en ocasiones no les das la debida atención. Mantén una rutina de ejercicio para sentirte saludable.

CAPRICORNIO

El universo aspecta un fin de semana muy positivo en tu vida, empezarás a escribir nuevas historias desde el lado sentimental. Evita los excesos en la bebida y comida en tus reuniones o fiestas. Necesitas organizarte más en trabajo o escuela si quieres alcanzar las metas que te has puesto.

ACUARIO

Terminas la semana sabiendo negociar, ventas y compras te dejarán muy buena ganancia. Atiende los pendientes para no sentirte presionado el fin de semana. Cuídate de las personas que llegan a tu vida por algún motivo social o laboral, no todas son de confianza. Podrías estar extrañando a alguien o algún momento que viviste. Enfócate más en el presente atendiendo tus prioridades.

PISCIS

Medita en tus sentimientos y actitudes, podrías tener algunos errores que no has querido aceptar, es momento de corregir y mejorar para que el karma te favorezca con suerte. No te fíes mucho de la gente en el trabajo o escuela, no cuentes tus secretos ni los dejes a cargo de lo que te corresponde hacer a ti.