GCDMX: desierta la licitación para L1 de Cablebús

Uno ofreció un precio por encima de lo proyectado y otro uno muy bajo, señaló Sheinbaum

El Gobierno de la Ciudad de México declaró desierta la licitación para la construcción de la Línea 1 del Cablebús que correrá de Cuautepec a Indios Verdes, alcaldía de Gustavo A. Madero, cuyo inicio de obra estaba programado para finales de este mes.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la decisión se tomó luego de que ninguno de los tres consorcios que llegaron al final, cumplió con los requisitos técnicos y económicos, pues uno ofreció un precio por encima de lo proyectado y otro uno muy bajo de lo estimado.

La gobernante aclaró que el proyecto sigue en pie y para ello se hará una invitación restringida en un plazo de cuatro semanas.

“Nuestro objetivo es hacer una invitación restringida porque de toda la revisión en realidad son tres empresas las que finalmente pueden hacerlo, entonces la próxima semana queremos hacer la invitación restringida, de tal manera que no se retrase el proyecto, pero éste se va a hacer, de eso no hay duda, y no podemos estar a expensas de que se suban de precio las empresas o que de plano se tiren al piso para ganar una licitación”.

Sheinbaum agregó que el retraso en la construcción de la L1 del Cablebús no será significativo porque se prevé que sea de alrededor de un mes, mientras que la licitación para la L2 de este sistema de transporte que se edificará en Iztapalapa se lanzará en el mes de junio.

EL FALLO

El Órgano Regulador del Transporte (ORT) dio a conocer el fallo frente a los representantes de los tres consorcios que llegaron al final del concurso