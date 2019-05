El tenorio cómico 4T

No cabe duda que desde hace 20 años El tenorio cómico reúne a los personajes más populares y los que están en el candelero en ese momento, así como en otros hemos tenido por ejemplo a Niurka justo cuando pasó lo de Bobby Larios y la “rascada de huevitos”, o a mi Adal Ramones en momento de escándalo este no es la excepción, en este Tenorio cómico 4T hay de todo, por ejemplo Yanet García que es la chica que da el clima en el programa Hoy, que además es todo un fenómeno en Instagram ¡pues tiene más de diez millones de seguidores! La gente se vuelve loca con semejante monumento, porque la niña tiene uno de los cuerpos más bonitos que yo haya visto, y para la envidia de muchas y el antojo de varios ¡es totalmente natural! Seguro no faltará la que diga, como siempre, “pero si está toda operada”, mientras la que opina está masticando tremenda guajolota y a la otra nomás le retumban los oídos cuando está desde las cuatro de la mañana chingandole en el gimnasio y comiendo lechuga para estar así, pero ya ven cómo somos, la niña, se los reafirmo, es totalmente natural, lo único que tiene operado es el busto y créanme que no es su principal atractivo, tiene las pompas más bonitas que yo he visto en las últimas décadas, como quien dijera: “Por las que me empedo”, y una cara divina, además es una tipaza, sencilla, muy simpática, nada creída, un amor. Y los señores se vuelven locos en cuanto sale a escena, así como más mujeres se vuelven locas con El negrito Araiza, porque además de galán es encantador y de las más buenas personas y amigos que conozco, está simpatiquísimo en la obra, y para simpatía la de mis queridos Mascabrothers que arrancan las más sonoras carcajadas del público que atiborra el Teatro Aldama, y qué decir de María Elena Saldaña La güereja, que hace a una monjita borracha simplemente gloriosa. Por cierto que el otro día se nos cayó en un hoyo cercano al escenario y no la podíamos sacar, pero toda madreada como la gran profesional que es se volvió a subir al escenario y siguió con la obra con sus rodillitas bien raspadas, pero nadie se dio cuenta. Pierre Angelo, Christian Ahumada y Herson Andrade están simplemente gloriosos haciendo a Peña, El Peje y a Trump respectivamente, ¡enormes comediantes! Y luego para rematar entra mi Pedrito Sola a escena y el teatro se cae a punta de aplausos y gritos y por supuesto está muy simpático también y la gente lo ama, pero el más grande orgullo es el poder trabajar con una de las diosas más grandes de la actuación, una maestra en toda la extensión de la palabra y me refiero a doña Carmen Salinas, una verdadera institución en el escenario. Cada vez que entra la gente se vuelve loca, es un verdadero privilegio el poder trabajar con ella, además no se imaginan la gran persona que es, detallista, amable, es lo máximo, imaginen que cada semana lleva tortas que hacen en su casa, para todos los que trabajamos en El tenorio. Nos ha llevado de jamón, de pollo con mole, de jamón con queso amarillo, el otro día nos llevó churros con chocolate para toda la compañía también, y hablando de mole, ya hasta me invitó a su casa ahora que van a prepararlo, pues la señora que trabaja con ella desde hace 27 años es del Estado de México y dicen que hace el mole más exquisito que se haya probado, ¡pero ya para que les antojo más! Mejor vayan a ver El tenorio y convénzanse por sí mismos. He dicho.