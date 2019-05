Consumo de alcohol provoca ocho de cada diez muertes en la Ciudad: Diputada

Ciudad de México.- La Diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Lourdes Paz, reveló que ocho de cada diez muertes registradas en la capital son provocadas por el consumo excesivo de alcohol, principalmente entre jóvenes y menores de edad, por lo que urgió a regularizar la venta de bebidas alcohólicas .

En entrevista, la legisladora local adelantó que el próximo 27 de mayo se realizará el foro “La regulación sobre la disponibilidad y consumo de alcohol, su importancia para la seguridad ciudadana y la salud pública”, el cual busca reunir testimonios de especialistas sobre el consumo indiscriminado de alcohol.

“No se trata de satanizar, sino de regularizar este problema. Estamos preocupados por nuestros jóvenes quienes tienen disponibilidad a las bebidas alcohólicas, sabemos que la cerveza es el primer escalón a las adicciones”.

En días pasados, la diputada Lourdes Paz generó polémica por su propuesta que presentó sobre la venta de cervezas no frías para supuestamente inhibir su consumo entre los jóvenes, pero la legisladora tuvo que corregir.

“Hoy en día, en la calle hay una enorme disponibilidad de bebidas para todo mundo, pero nos preocupan los jóvenes. No se trata de prohibir nada, sino de dejar claro que esto no es una ocurrencia, los gobiernos estamos obligados a regular el consumo de cualquier droga lícita”, destacó.

De acuerdo con un estudio del Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares (CAAF) de la Secretaría de Salud, el 63% de la población identificada como consumidora de alcohol, son adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años de edad.

“Lo que queremos también es que se regulen todos estos lugares conocidos como chelerias, donde se vende sin permiso alcohol a los jóvenes. Porque son un problema para los vecinos, quienes son testigos de peleas, riñas donde utilizan armas de fuego”, aseguró Lourdes Paz.

La congresista mencionó que fue buscada por algunos medios de comunicación de Colombia, país donde existe un problema creciente de ese tipo de establecimientos donde la venta de alcohol se hace sin ninguna normatividad.

La Diputada recalcó que no se trata de satanizar el consumo de bebidas, pues se trata de drogas lícitas que deben ser reguladas. “A mí me gusta la cerveza, pero no la consumo en ese tipo de lugares y menos de manera desmedida. Se trata de ordenar ese tipo de lugares y también su consumo”.

Finalmente, la congresista dijo que ocho de cada diez homicidios fueron producto del consumo desmedido de alcohol. “El tema va más allá. El consumo de sustancias entre los jóvenes ha aumentado un 300%, ¿qué juventud estamos preparando, qué juventud estamos teniendo? Nuestros jóvenes tienen acceso a todo, hay que cuidarlos”, puntualizó.