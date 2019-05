Sin permiso, ¡no arranca la refinería!

A 11 días que el residente Andrés Manuel López dé el banderazo de inicio de los trabajos de construcción de la refinería, en Dos Bocas, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) insiste que sin el permiso de impacto ambiental no puede iniciar.

Advierte que cuando Pemex o la Secretaría de Energía (Sener) presenten la solicitud de permiso tendrá que pasar un período de 60 días para realizar las inspecciones y, además, se podría ampliar el plazo de resolución, de ser necesario.

López Obrador señaló que el arranque de los trabajos de la refinería será el día 2 de junio.

El director de la ASEA, Luis Vera, señaló a los medios que ninguna de las entidades involucradas en la gestión del proyecto ha presentado la solicitud y documentación para empezar con el proceso de entrega de la Manifestación de Impacto Ambiental.

“No hemos otorgado ningún permiso para la construcción. No hemos recibido ningún informe de impacto ambiental”, señaló. Insistió: “si no tienen una autorización de impacto ambiental, no pueden empezar a construir”.

INICIARÁN LOS ESTUDIOS

Por su parte José Manuel Arias, de la asociación ambientalista Santo Tomás, dijo que lo único que empezaría el 2 de junio, con la colocación de la primera piedra, es el arranque de los estudios encaminados a la construcción de la refinería, no la refinería como tal.

“Iniciarán los estudios previos, la evaluación de impacto ambiental, la medición del terreno, los estudios de suelo; todo lo previo, eso es lo que va a arrancar”, aseguró.

A la fecha, el único permiso que tiene el proyecto de la refinería es la autorización oficial para el procesamiento o refinación de petróleo para los siguientes 30 años.