Me caigo de risa, sold out

Este fin de semana con tremendo sold out, debutó en el teatro Me caigo de risa. El programa de televisión es un éxito de lunes a viernes en canal 5. Lo digo no solamente por los números de audiencia. Allí estuve de invitada y viví una de las experiencias más gratas de mi vida.

Faisy es el presentador y está simpatiquísimo. Cobijado por un equipazo de actores con agilidad mental y biz cómica te hacen sentir que eres la onda. Te ríes todo el tiempo y “la familia disfuncional” te apoya para que el nervio no te gane. Subirse al escenario inclinado es una locura. Haces el ridículo seguro, pero lo disfrutas.

Yurem, Mariazel, Ricardo Margaleff, Ricardo Fastlicht, Alejandra, La jarocha y Violeta Isfel, no dejaron de apoyarme. También estuvo mi Vielka de invitada y nada más nos hacíamos ojos y soltábamos la carcajada. En verdad es muy divertido ir al programa.

El equipo de producción es impecable y comandado por Lalo Suarez y Mauricio Castillo, aquello camina como reloj suizo. No hay error ni pérdida de tiempo en la grabación. Castillo se va al camerino desde temprano para explicar a los invitados cada juego, pero todavía ya en la grabación del programa te vuelve a explicar por si los nervios te ganan. Toda la producción se ve que está feliz de hacer el programa. Me confesó Faisy que aunque termina muerto y de ahí se va a la radio, vale la pena. El programa es un exitazo.

Los chavitos son fans del programa. De hecho, en el público había muchísimos niños que gritaban y aplaudían como verdaderos seguidores. Mismo que llenaron el teatro este fin de semana. La magia de poder ver en vivo lo que ve usted en la tele, convirtió en sold out la presentación este fin de semana de Me caigo de risa.

¡A gozar que el mundo se va a acabar! Me caigo de risa está al aire cerrando la 4ta temporada, pero ya le pidieron muchísimos programas más. Así que esto se pica y se extiende, como dicen en el béisbol. Ahí les aviso que día salgo (de la 6ta temporada), para que me vean resbalándome en el escenario inclinado y enredándome en el juego de palabras. Si ven anunciado en su ciudad Me caigo de risa, el show, no dejen de ir con la familia. El sold out está garantizado.