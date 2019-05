Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… Sígueme en Face: @LaPlataforma0 Twitter: @LaPlataforma_ y la-plataforma.com donde hay más información… 1.- Siguen las denuncias en contra de la influyente YULIANA TOVAR ALMAGUER, que labora en la Gerencia de Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de la Subdirección de Producción Bloques Sur, solapada por el subdirector ADOLFO CID, ya que en realidad fue trasladada por indicaciones de VÍCTOR MANUEL BARRÁGAN HERNÁNDEZ a la DGPEP, haciendo caso omiso de las múltiples quejas que se han publicado en este espacio de la citada trabajadora: despotismo, moobing, cobro de cuotas a personal de compañías por conseguirle un contrato en esa gerencia y al de PEMEX por conseguirle movimientos de ascenso o los transitorios darles contratos, misma que es apoyada por su niñera AMINTA OLMEDO, quien ahora también está con ella en la DGPEP… Situación que se hace más grave para la industria petrolera, ya que YULIANA y AMINTA entran a las reuniones de seguridad de PEMEX –que deben ser blindadas– que se realizan semanalmente para combatir los actos vandálicos, robos, huachicoleros en los que asiste personal de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República y autoridades de estados petroleros, mismas a las que han dejado uno que otro de asistir, ya que precisamente hay personal que no tiene nada qué ver y podría darse una filtración de información importante… YULIANA hasta se compró una camioneta de súper lujo, y lo peor es que ella misma dice que se mantiene sola y no recibe pensión alguna por su hijo, además vive en una residencia, por lo que valdría la pena ver el salario que percibe pues no aparece en la Nómina Transparente del Gobierno Federal… Habrá más.