Defiende al reguetón

Luis Fonsi sale en defensa del género urbano debido a que éste lo ayudó a cruzar fronteras con el éxito de Despacito. El puertorriqueño en una charla relato que está en contra de los cantantes que señalan que este género musical, no es arte.

“Les guste o no, les moleste o no, este género está en su mejor momento y de eso no hay duda. La música latina está sonando a nivel mundial gracias a este género y estamos en un gran momento y gracias al reguetón nuestra música en español se escucha en diferentes países”, aseveró.

Fonsi recalcó que cuida sus letras debido a que trata de tener conciencia con lo que dice y con lo que hace: “Trato de cuidar mucho lo que canto y esa es una línea que no voy a rebasar, porque soy congruente con lo que escribo y canto. Me gusta ponerle sensualidad, más no sexualidad, y eso hace la diferencia entre tantas opciones que hay. No me etiqueto en ningún género musical, porque soy solo compositor, pero bueno para mí componer es arte y es lo que hoy está brillando”, relató.

El cantante planea ofrecer un concierto en México: “Iremos a México a cantar con todo y estamos viendo si es a finales de este 2019, porque son lo máximo”.