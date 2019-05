Aquí no se regala nada

Ciudad de México.– El boxeo es uno de los deportes más relevantes en México, y esto ha ocasionado que cada vez más surjan nuevas promotoras para la exhibición de nuevos talentos pugilísticos.

Sin embargo, para Enrique Rodríguez, matchmaker de Decisión Dividida, esta empresa, a diferencia de otras, busca impulsar de la mejor manera a los nuevos boxeadores.

“Nosotros tratamos de ser lo más organizados posibles ante los peleadores, que sepan con la suficiente anticipación cuándo les toca pelear, eso ayuda a que las peleas sean buenas, ayuda mucho más eso, a que los programes tres días antes”, revela en entrevista con Grupo Cantón Rodríguez Tousaint, después de la conferencia en la que la promotora anunció la función de box, Noches de Promesas 9, misma que se realizará en copromoción con la deportiva Chiquita Boxing Promotions, y que contó precisamente con la presencia de la leyenda del boxeo mexicano, Humberto La Chiquita González, así como de su hijo, Humberto González Junior.

La pelea principal de la velada, que se llevará a cabo el 31 de mayo en el Salón Villa Flamingos, será entre Jerson Aguilar Hernández y Eduardo Hernández Rizo, con el Campeonato NABF Junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría de Peso Ligero.

El matchmaker, asegura que los púgiles que protagonizarán el evento, se han ganado su lugar, algo que no pueden presumir otras organizadoras.

“A mí me parece que muchas promotoras en Estados Unidos les regalan pelas a sus boxeadores, incluso las dos promotoras más grandes de México, Zanfer y Promociones del Pueblo, han hecho peleas, sobre todo las principales, donde la diferencia entre el pelador que cuidan y el que no, es demasiada, en muchas de esas funciones las peleas de respaldo no son tan malas, pero las de arriba sí y es muy evidente, y son las que llegan a la televisión y las que dejan una imagen muy tocada del boxeo”.

Enrique asevera que esto se debe a la falta de emblemas en el deporte en México, algo que en Decisión Dividida trabajan de una mejor manera.

“Es todo un tema el de las figuras, y a veces uno por más ganas que le eche no se consolidan, pero creo que la mejor forma en que nosotros podemos aportar al boxeo nacional, para que los boxeadores se vuelvan figuras, es hacerles una carrera de cuatro, seis y ocho rounds, creíble, que la gente los conozca y que cuando ya pelen por campeonatos ya sepas quién es ese peleador.

“Que no sea un boxeador que de repente llega por ahí con un título y te preguntes: ‘¿Y ese por qué?’, por eso hacemos este tipo de cosas, para que conozcan a los peleadores desde abajo, que sepan quiénes son y que cuando lleguen a una pelea por el campeonato, la gente ya los ubique y crea en su carrera, nuestra chamba es hacer que su carrera sea creíble no reglándoles peleas”, finaliza.