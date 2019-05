Alfredo Adame explota contra su exesposa y excuñada: “Ignorante y gorda inmunda”

Mary Paz Banquells, exesposa de Alfredo Adame, dio a conocer que desde agosto de 2017 el actor no ha cumplido con la pensión que fue asignada por un juez.

“El juez otorgó una pensión del 30 por ciento por la cantidad de años que estuvimos juntos. No la he recibido desde agosto de 2017 no he recibido ningún peso. Yo lo dejo todo en manos de los abogados, a mí no me gusta estar en pleitos. Cuando se resuelva, si se resuelve a mi favor, ¡qué bueno!”, mencionó.

Dichas acusaciones provocaron la respuesta de Alfredo Adame, quien aceptó que no ha cumplido con la pensión, pero que sí ha dado dinero a sus hijos.

“Siempre se ha caracterizado en ser muy ignorante; ignorante desde que permitió que su familia la manipulara, actuara y deshiciera el patrimonio de la familia, de su esposo, acabara con su matrimonio , ahora sí que mató a la gallina de los huevos de oro”, lanzó.

“A la señora Banquells ni un peso partido por la mitad, así de claro. Si yo le doy un peso, la mitad va a ir a dar con la gorda inmunda de su hermana (Ariadne Banquells) y a su sobrina, y el resto posiblemente a mis hijo, porque quién sabe”, añadió.

“Cada lunes le doy a Sebastián 4 mil pesos para que vaya con el chófer a hacer la despensa con Alejandro. Y se lo doy a ellos (el dinero), porque sino la otra va y le da la mitad a sus hermanos, que mantuve más de 20 años”, finalizó.