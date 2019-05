Critica Noroña proyecto de Evaristo

‘No se entera que los bienes públicos son del pueblo y no de los alcaldes’, escribió el diputado federal en Twitter.

Por medio de su cuenta de Twitter, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña criticó el proyecto del alcalde de Centro, Tabasco, Evaristo Hernández Cruz, por demoler el Palacio Municipal para construir uno nuevo a 13.5 km de la zona urbana de Villahermosa.

“El presidente municipal del Centro, Tabasco, no se entera que los bienes públicos son del pueblo y no de los alcaldes. No tiene ningún derecho a vender el inmueble de la presidencia municipal.”, difundió a través de la plataforma de microblogging.

El presidente municipal del Centro, Tabasco, no se entera que los bienes públicos son del pueblo y no de los alcaldes. No tiene ningún derecho a vender el inmueble de la presidencia municipal. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) May 21, 2019

Su postura fue retuiteada 97 veces, obtuvo 50 comentarios y 202 “me gusta”, hasta esta mañana.

Hay que recordar que el proyecto del edil de Centro pretende realizarlo sin consulta ciudadana, y con el rechazo de todos los sectores empresariales y ciudadanos, contraviniendo los preceptos de la 4a Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador.