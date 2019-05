Brad Pitt y Leonardo DiCaprio conocen a Charles Manson en primer tráiler oficial de “Once Upon a Time in Hollywood”

México.- El primer tráiler oficial de la novena película de Quentin Tarantino: “Once Upon a Time in Hollywood” fue lanzado este martes, en donde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbieroban cámara.

Tras el estreno de la película de Quentin Tarantino en el Festival de Cannes, Sony lanzó el primer tráiler oficial de la cinta, luego de un teaser y una campaña publicitaria que aumentaron las expectativas de los cinéfilos.

En el primer tráiler de “Once Upon a Time in Hollywood”, película que se estrenará en julio de este año, nos presentan a Rick y Cliff, una estrella de televisión y su doble y mejor amigo, interpretados por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, así como su vida dentro de la industria del entretenimiento de los años 60.

En el corto de la novena película de Tarantino, vemos que Cliff entra en contacto con la con Charles Manson, líder de la Familia Manson y declarado culpable de conspiración por el asesinato de la actriz Sharon Tate, interpretada por Margot Robbie.

En Once Upon a Time in Hollywood también participan actores de la talla de Al Pacino, Dakota Fanning, Kurt Russell, Tim Roth y Michael Madsen.

“In this town, it can all change…like that.” Watch the new #OnceUponATimeInHollywood trailer – in theaters July 26. pic.twitter.com/Dfaqhmg0t2

— Once Upon a Time in Hollywood (@OnceInHollywood) May 21, 2019