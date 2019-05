AMLO: ¿No mentir?

Como candidato, y con mayor enjundia como presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador ha pregonado los tres principios de él y su movimiento: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Del primero, hay evidencias que no se cumple. Y no en dependencias o colaboradores lejanos a él. No. Abiertamente la Oficina de la Presidencia mintió. Después, no se cumplió el compromiso que asumió el presidente el viernes pasado.

En el primer caso, en respuestas a solicitudes de información vía la Plataforma Nacional de Transparencia, la Oficina de Presidencia declaró “inexistentes” las cartas que AMLO envió al Rey de España, al Papa Francisco, así como la que le mandó el ex presidente Felipe Calderón.

Burda mentira que ofende al pueblo sabio, porque es de dominio público que las cartas existen. AMLO mismo dijo el viernes pasado que a principios de junio va a hacer públicas las cartas al Rey y al Papa.

Y sobre la misiva de Calderón, AMLO asumió el compromiso de entregarla ayer. Se le recordó al área de Comunicación Social de la Presidencia de dicha carta, y no la entregaron.

En promedio, AMLO asume tres compromisos por conferencia, según la agencia Spin. Varios periodistas que cubrimos las actividades presidenciales coincidimos que, en el mejor de los casos, cumple la mitad.

Algo anda mal en Palacio Nacional, a grado tal que el presidente dice desconocer por qué su oficina mintió en lo de las cartas. Peor andaría si AMLO hace nada ahora que se supo de tal mentira.

Y mucho peor, si AMLO fuera quien ordenó que se mintiera con eso de la “inexistencia” para ocultar información.

Así la 4T. Y todavía no van ni seis meses.