Tu horóscopo para este martes 9 de abril

Ahora que hay Luna nueva en Géminis, usa esencia de lavanda para protección contra la mala suerte y casualidades negativas.

Aries

Este día tendrás mucha energía que tienes que saber encaminar en tu ámbito laboral, se te facilita la comunicación y la interpretación por lo que lograrás hacer acuerdos o negociaciones. Aprovecha para platicar más con amigos o con tu pareja por mensaje o llamada te alegrará el día.

Tauro

Lo primero es tu salud, cualquier malestar o padecimiento que se manifieste hoy atiéndelo de inmediato, el karma te ayudará con buena salud. No te exijas más de lo que da tu cuerpo, no seas tan duro contigo la clave es considerar pedir unos días libres para recargar tu estado vital.

Géminis

El universo no permitirá que te salgan bien las cosas bajo mucha presión, la clave es ir organizando todas tus actividades para que las puedas realizar sin problema. No estés tenso y muestra más soltura ante tu pareja.

Cáncer

Aterriza bien tus ideas, evita solo volar con la mente y también actúa de manera oportuna, para que no pierdas tus objetivos. No te tomes tan apecho los reproches con tu pareja. No dimensiones algunas cosas.

Leo

No te están gustando los cambios en lo laboral, tienes que acostumbrarte y aceptarlo o buscar otros horizontes. Esa persona especial estará estresada y de mal humor puede que no te guste como te trate.

Virgo

Aprovecha las oportunidades que se presentan para crecer en lo profesional. Hoy se unen los lazos familiares antes situaciones que los han separado, así todo momento complicado se superará la clave es que fluya la armonía y la paz.

Libra

Con el dinero debes ser cauteloso o existen fugas o deudas económicas. Administra bien tus gastos. La clave es ser más seguro en ti mismo y conseguirás lo que quieras en asuntos del corazón.

Escorpio

Concentra todo tu esfuerzo y tu fe y pronto obtendrás buenos resultados, actúa con paciencia y determinación.

Tu relación estará fluyendo de amor si los dos dedican más tiempo para estar juntos.

Sagitario

Te enfrentas a situaciones que te confunden y te hacen dudar de tus objetivos, enfrentate con inteligencia y mesura. Es un momento muy bien aspectado en lo sexual y en lo pasional.

Capricornio

Te has logrado encontrar contigo mismo y descubres que has dejado atrás muchos pendientes y cosas inconclusas, cerrando ciclos y renovándose. Estarás en una larga conversación con tu pareja que les ayuda a conocerse más hay buen entendimiento.

Acuario

Cuidado con los lazos que creas, controla tus inseguridades y dependencia para que tu relación no sea enfermiza. La clave será disfrutar más de los momentos, así es que una cita y una salida ayudan a reafirmar el amor.

Piscis

El día tendrá muchos desafíos laborales, por lo que tendrás que esforzarse para cumplir todas tus tareas. Esa persona que tanto te interesa te buscará y estará cerca de ti.