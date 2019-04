La respuesta de Jukilop a la tía Becky

YOAB

CAÍSTE EN LA RED

Hace unos días, durante la fiesta de revelación del sexo del bebé de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, se suscitó un altercado con la tía de Kim, que se molestó cuando sacaron de manera supuestamente grosera a una amiga de su hijo.

La tía tiró fuego por redes sociales en contra de Juan de Dios y por fin él respondió. En un tono totalmente tranquilo y despreocupado nos comenta que él no fue nunca ni grosero ni irrespetuoso con la señora, ni con la niña. Que no fue su primer pleito, tuvieron algunas diferencias en el pasado. Incluso afirmó que de haber actuado mal, su suegro, hermano de la ofendida, no estaría contento y le habría hecho saber su error, pero no fue el caso. Al parecer Juan está disfrutando al 100% a su mujer y a su familia y no quiere saber nada de polémica por el momento, eso siempre se aplaude.

Por su parte, Kimberly nos cuenta que en su familia es bien sabido que su tía es problemática, que es un rasgo ya común en ella, entonces no le sorprendió que armara semejante circo. El que sí salió con todo a defender su postura fue el manager de Jukilop, un hombre muy conocido en el mundo de las personalidades digitales, Leonardo de la O. Nos comentó en un video que normalmente él no suele hacer videos, salvo en esta ocasión por estar directamente involucrado. Recordemos que la tía Becky lo acusó directamente de haber sacado a la niña de la fiesta, lo que él confirma como cierto. Pero no de la manera tan salvaje como la tía narra. Explicó su versión de la historia y por sobre todo dio la cara por sus clientes, que también son sus amigos. Pues ya tenemos las dos caras de esta moneda, como siempre ustedes tienen la última palabra. Creemos que este es el fin de esta polémic,a pero con Jukilop nunca se sabe. Hasta la próxima.