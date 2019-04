En Naucalpan… ¡el que más sabe!

EN LA TESORERÍA DE NAUCALPAN, la alcaldesa Patricia Durán Reveles y el tesorero, Leopoldo Corona, se preocuparon por allegarse de los mejores perfiles, ¡pero para delinquir!

Resulta que en la Subtesorería de Egresos incorporaron desde el inicio de la administración a SERGIO PÉREZ MORALES, quien se ha encargado de difundir entre las áreas a su cargo: Contabilidad, Presupuesto, Programas Federales y Caja General, que cualquier situación de operatividad de las mismas debe verse con él, pues -según sus palabras-, “en la tesorería, no hay quien sepa más”.

¡Vaya soberbia de este personaje! que ha limitado la actuación del personal de estas áreas, más si es sindicalizado o peor aún si trabajaron en la pasada administración y como en la mayoría de los casos convergen las dos, pues simplemente se ha cerrado a emplearlas, ignorándolas, al grado de no dirigirles ni el saludo.

El tiempo se ha encargado de ubicar a este servidor público, pues han sido muchas las situaciones que con toda su experiencia no ha sabido resolver, pues no atiende o simplemente se hace por no aludido al enfrentar problemas de operación de su área y cuando los problemas lo rebasan, se escuda diciendo: “esas no son funciones a mi cargo, sino de otra área…” y si no, pregunten cuántas cuentas bancarias le han sido embargadas al municipio por su falta de previsión.

Pero además, sus mañas son conocidas por mucha gente: proveedores, prestadores de servicios y contratistas de administraciones anteriores, a quienes el personaje en referencia solicita el 25 por ciento, para generar su pago. No hay duda que es el que más sabe… ¡pero robar!