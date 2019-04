Daniela Castro: “Gustavo mi marido es muy consentidor; quiero estar a su lado toda mi vida”

DANIELA CASTRO ¿TE VES CASADA TODA LA VIDA, PORQUE ESTE AÑO EN JUNIO CUMPLES 20 AÑOS DE CASADA?

Toda la vida, yo quiero cerrar los ojos con mi marido, Gustavo.

¿TE GUSTARÍA QUE LOS ENTERRARAN JUNTOS?

Pues no sé si enterrarnos o incinerarnos, yo creo que incinerarnos, para que no quede duda, yo quiero estar al lado de Gustavo toda mi vida.

FUISTE NOVIA MUCHOS AÑOS DEL NEGRO ARAIZA Y OTROS AÑOS DEL COMENTARISTA DE FUTBOL JORGE CAMPOS, ¿HOY PIENSAS QUE HICISTE BIEN CON QUIEN TE CASASTE?

Lo mejor que pude haber hecho.

¿A TU ESPOSO CÓMO LO CONSIENTES O ÉL YA PASÓ A SEGUNDO PLANO?

Sí lo consiento, no sé hacer de comer, pero le tengo los detallitos que le gustan y Gustavo también es muy consentidor conmigo, come diario con nosotros, en tu casa.

¿LLEGA DIARIO A DORMIR?

Obviamente, si llega a comer, tiene que llegar a dormir.

CON EL NEGRO TÚ FUISTE NOVIA MUCHO TIEMPO, INCLUSO LE PERDONASTE UNA INFIDELIDAD, ¿LE PERDONARÍAS UNA INFIDELIDAD A GUSTAVO?

No, porque Gustavo es mi marido y con El Negro nunca me casé.

¿NI LE DEVOLVISTE EL ANILLO?

Sí, claro que sí se lo devolví, le regresé el anillo y no dudo que se lo haya dado, no a su actual esposa, sino a alguna otra chica.

Y ¿TÚ ERES DE LAS QUE LE CHECAS EL CELULAR, Y LO MANDAS SEGUIR?

No, no, qué flojera; no, no, el día que yo haga eso, es porque ya no tengo nada que hacer con Gustavo. Yo soy muy clara con mis cosas: el día que yo empiece a checar a ver qué tiene en su mail, no me sé ni su clave, sabes que es buscar en la basura y él no me ha dado ningún motivo para que yo lo haga, entonces si lo ha hecho o no, pues es su rollo; pero mientras yo esté bien atendida y con las muestras que me da Gustavo diario, te lo juro, diario comemos juntos.

Y CUANDO DIJERON QUE HABÍA OTRA ¿LE PUSISTE DETECTIVE?

Obvio, no; esta pobre mujer hasta problemas tuvo en su matrimonio, ella es casada y claro que la conozco, me llevaba mis cuentas a mí y a mi marido y casi pierde su trabajo. Por supuesto que no lo mandé seguir.

¿TU MARIDO Y TÚ DUERMEN EN LA MISMA RECÁMARA?

Claro , no sé dormir sin él, aunque ronque y lo despierte y me enoje, yo quiero dormir con mi marido siempre.

¿TODAVÍA HAY AMOR PASIONAL DESPUÉS DE TANTOS AÑOS JUNTOS?

Sin duda, y claro que hay amor pasional, las cosas se transforman, pero eso depende mucho de ti.

CLARO, ¿YA NO QUIERES HACERLO DETRÁS DE LA PUERTA?

No, no, ya más cómodo, en la cama-, concluyó la bella Daniela Castro.