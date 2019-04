Comparan a diputada con “Cleo” de la película Roma

Con sus 1.48 metros de estatura y orgullosa de ser indígena, la diputada Irma Juan Carlos se atreve a poner las manos al fuego por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un hombre sincero, sencillo y honesto que va a sacar al país adelante .

Se presume como chinanteca, grupo étnico de Oaxaca, reconoce que ha sufrido discriminación, incluso en la propia Cámara de Diputados, donde un legislador o legisladora de “doble moral”, le gritó “Cleo”, personaje de una trabajadora doméstica indígena de la película Roma.

“Muchas veces sufrí de discriminación por ser indígena, hasta te acostumbras … no yendo muy lejos aquí, cuando hemos protestado, alguien, por eso digo que hay gente con doble moral, no quiero decir la fracción parlamentaria , en alusión a la película Roma me dijeron Cleo”.

La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas reconoce que a estas alturas que le digan india le da risa… “antes ese tipo de comentarios lograban impactar negativamente, me bajaban el ánimo, pero ahora no me afectan”.

