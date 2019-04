AMLO recibe a ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel

Acordaron profundizar los intercambios comerciales y de inversión, coincidieron en la modernizar el Acuerdo Global.

México.- En el Patio de Honor de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió al primer ministro del Gran Ducado de Luxemburgo, Xavier Bettel, en la primera visita de un primer ministro de aquel país, luego de 38 años.

Se trata, además, de la segunda ocasión en que un jefe de Estado europeo es recibido por el mandatario mexicano a cuatro meses de haber iniciado su gestión, lo que hace patente la confianza de nuestros socios en la economía mexicana.

En el Patio de Honor de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió al primer ministro del Gran Ducado de Luxemburgo, Xavier Bettel, en la primera visita de un primer ministro de aquel país, luego de 38 años.

Se trata, además, de la segunda ocasión en que un jefe de Estado europeo es recibido por el mandatario mexicano a cuatro meses de haber iniciado su gestión, lo que hace patente la confianza de nuestros socios en la economía mexicana.

Se refirieron, asimismo, a las oportunidades para los sectores financieros de ambos países, al ser Luxemburgo un centro importante en la Eurozona.

Durante el encuentro estuvieron presentes, por parte del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores; Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía; Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de Presidencia; Julián Ventura Valero, subsecretario de Relaciones Exteriores; Laura Carrillo Cubillas, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo; y Bernardo Aguilar Calvo, director general para Europa.

Acompañaron al primer ministro Bettel: Sylvie Lucas, embajadora de Luxemburgo en Estados Unidos, concurrente ante México; Marc Baltes, asesor económico del primer ministro; Patrick Hemmer, asesor diplomático; Nicolas Mackel, CEO de Luxembourg for Finance; Anouk Agnes, directora general adjunta de Association of the Luxembourg Fund Industry; Thomas Barschkis, cónsul honorario de Luxemburgo en México.

El comercio entre México y Luxemburgo ascendió a 227.1 millones de dólares en 2017. Operan en el país 82 empresas con capital luxemburgués, con una inversión acumulada a 2018 de 303.3 millones de dólares.

Con información de Debate