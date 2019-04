Heredó dos vicios de Joan Sebastian

El día de mañana 8 de abril, Joan Sebastian cumpliría un año más de vida. Sin embargo su gente lo sigue recordando y lo tiene presente en sus corazones. En especial su hijo José Manuel Figueroa, quien recuerda a su famoso padre con mucho cariño y admiración. En entrevista exclusiva para Grupo Cantón desde su rancho en Cuernavaca, José Manuel compartió que su padre le heredó el vicio de por caballos y el placer de componer música con las guitarras.

“Todos los días recuerdo a mi padre y más en estas fechas. Mi padre me enseñó muchas cosas lindas, pero aparte de la música, mi padre me dejó el vicio por los caballos y las guitarras. Definitivamente soy afortunado por tener la pasión en mí de la música y el maldito vicio que me heredó mi padre de los caballos que amo tan to, es mi vicio favorito. Son de las cosas que puedo mezclar en mi trabajo. Tengo mis guitarras favoritas también, tengo mi colección, dependiendo qué quiero tocar, así escojo la guitarra. Me gustan las guitarras de naylon, las de acero, pero a mí las guitarras me llaman y me piden que les dé voz. No le soy fiel a ninguna guitarra”.

El actor de Ringo, continuó: “Tengo mi cuadra de caballos, algunos siguen conmigo, otros ya los retiré y otros tantos ya murieron de un cólico, que es fulminante en los caballos”, explicó.