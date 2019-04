Precisión de Avelino Méndez

En una carta dirigida a este diario, el subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Avelino Méndez, hace una precisión:

En relación a la columna titulada “Los ojos de la capital” y en ejercicio de mi derecho de réplica, le solicito tenga a bien publicar las siguientes aclaraciones:

1.- Actualmente soy Subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública en la Secretaría de Gobierno y no “asesor del Gobierno de la Ciudad”, como se señala.

2.- Los comportamientos delictivos que se me imputan no tiene ningún sustento, ya que a lo largo de mi carrera me he conducido con honestidad.

En el Gobierno de la Ciudad de México nos regimos por principios, por lo que cualquier persona puede denunciar cuando es víctima de un acto corrupción por parte de un servidor público, si éste fuera el caso.

Sin otro particular, reciba un respetuoso saludo.

ATENTAMENTE

Avelino Méndez

Subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública