La escaleta de la vida

Apachurro, señora bonita. ¿Qué pasa cuando tienes una mamá productora que también quiere producir tu vida?

Magda me citó en su oficina junto a Gabriel Coronel (un guapo actor venezolano), para decirnos que si en un año ninguno de los dos tenemos pareja, deberíamos tener un hijo… Claro soltamos la carcajada, aunque yo sé que mi mamá hablaba en serio. Como si la vida se pudiera controlar igual que una escaleta de producción. Todos hacemos lo posible para manifestar nuestros sueños, pero en cualquier momento sucede algo inesperado que nos puede alejar por completo de ese camino, y eso lo aprendí esta semana. Quién le iba a decir a El Loco Valdés, que tendría que pasar por un momento tan doloroso como el de enterrar a su hijo, o con el penoso caso de Pablo Lyle, cuando todo parecía perfecto en su vida, pues tiene una carrera brillante y una bonita familia, y de repente por cuestión de un minuto, cambió su destino.

Un momento de ira le hizo bajarse del auto en el que viajaba en EU como pasajero, para darle un golpe al conductor de un coche que venía atrás de ellos. Sin imaginar que ese golpe causaría en el conductor un coma. Si eso hubiera ocurrido en México, su situación legal sería diferente, pero esto pasó en Miami, donde las cámaras de seguridad captan el momento de su huida y poco después lo capturan, y aunque luego salió bajo fianza, días después el conductor en coma, pierde la vida. Ahora Pablo tendrá que ir a juicio. Un abogado en EU me comentó que por homicidio involuntario le podrían dar hasta 15 años de cárcel, y si se queda en México, las autoridades norteamericanas podrían pedir la extradición. Estoy poniendo diferentes panoramas aunque todo esto lo determina un juez, como sea, sin duda es una situación lamentable para todos los involucrados.

Qué contrastes, pues después de varias tristes noticias, esta semana me tocó entrevistar a una de las familias más queridas de la televisión mexicana, conformada por Andrea Legarreta, Erik Rubín, Mía y Nina Legarreta, pues ellos le prestan su voz a los personajes de la nueva película animada Parque mágico. Cuando vez la película te sientes en casa, es preciosa y tiene mensajes profundos, como sacar la luz en la oscuridad, esto es algo que los protagonistas saben hacer muy bien. Andrea me ha contado que el matrimonio no ha sido fácil, pero vale la pena luchar por el.

Moraleja: No podemos controlar la escaleta de la vida, pero sí nuestra actitud ante los eventos que ocurran, y este consejo te doy, porque tu amiga Escalona soy.

P.D: ¡No mientan por convivir!