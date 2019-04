¡Vorágine!

MÁS GUILLOTINAZOS EN RH, SE VA HERBERT; SIGUE EL GORDO VALENZUELA; SE CUELA RVV EN LA 4T

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… Sígueme en Face: @LaPlataforma0 Twitter: @LaPlataforma_ y la-plataforma.com donde hay más información… 1.-Sigue la guillotina pendiendo en Recursos Humanos por corrupción y colusión con el STPRM en contra de la clase trabajadora de PEMEX, tras la liquidación del gerente de zona sur Villahermosa CARLOS PÉREZ PIÑEIROS, me aseguran que ya se fue también el odiado HUGO HERBERT ARELLANO, gerente de RH en la zona de plataformas, y que hizo y deshizo con las Secciones de Ciudad del Carmen durante buen tiempo… Definitivamente falta también EL GORDO ALFONSO VALENZUELA I. de RH, que mayormente despacha en Reforma, a donde llega ¡con escolta!, según proporcionado por su líder RICARDO HERNÁNDEZ de la 48… Y cómo no creerlo si aquí –en la foto en mi Face– aparece con camisa de cuadros con total desfachatez con HEIDI AZUARA a quien le regalaron el nivel 37 bien escoltada en Samaria Activo Bloque S02 y la esposa del líder de marras… ¿Qué hace un funcionario en fiestas sindicales?… En fin… 2.-Sobre la reestructuración en PEMEX, fíjese que hay descontento en Villahermosa, ya que se creó la Subdirección de Proyectos de Exploración y llevaron a personal de México, Ciudad del Carmen, Tampico y Poza Rica con viáticos… Son más de 20 profesionistas comisionados con VTP y en Villa preguntan ¿y los chocos qué?… 3.- Asimismo dentro de los cambios supe que en la Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios hay muchos de la SPBASAS 02 que firmaron nivelazos y no están laborando en los lugares donde firmaron… Ahí mismo firmó LORENA DEL C. PANANA RIVERA nivel 41 de la noche a la mañana, quien es operadora de BLANCA ESTELA GONZÁLEZ VALTIERRA, personajes que se quemaron el presupuesto de todo el proyecto de TSIMIN XUX, y nunca hicieron nada… Estas dos responden a los intereses del ex subdirector de Aguas Someras RICARDO VILLEGAS VÁZQUEZ… 4.- CARLOS MORENO DOMÍNGUEZ, gerente de Proyectos de Infraestructura en PEP, dentro de su vorágine ha extendido contratos hasta finales del 2019, que debieron haber terminado en el 2014, 2015 Y 2016, incrementando plazos al doble y sus montos también al doble… El lunes le cuento… Habrá más