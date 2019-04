Shazam!: Una palabra llena de magia

Por Harry Plus

Shazam! definitivamente llega para sorprendernos, pues una producción de la que no se tenía mucha expectación, supera con creces sus metas y se convierte en una cinta sumamente disfrutable y de las mejores que ha entregado el universo de DC Comics, y aunque el personaje central carecía de la fama que sí tienen por ejemplo personajes como Batman o Superman, eso parece importarle poco y se presenta con una visión fresca y muy digerible.

Zachary Levi (Shazam!) y Jack Dylan Grazer (Freddy) , son los ases de nuestra historia, una mancuerna por demás carismática y llena de emociones que te arrebataran una sonrisa de la cara, y al final del día, uniéndose también a su inocencia, ¿tú qué harías si fueras un adolescente con repentinos súper poderes? Aquí reside la importancia de nuestra historia, pues el personaje de Billy Batson (Asher Angel), con tan solo 14 años y sin padres, tiene la oportunidad de recibir grandes dones mágicos cortesía de un misterioso mago que habita una cueva oscura, y tendremos que ver el recorrido que enfrenta Billy, para encontrar el sentido de justicia y valor que lo llevará a convertirse en uno de los más grandes héroes de nuestro mundo.

La cinta tiene una atmosfera de bastante relajación, sabe perfecto cual es su sentido, entretener, no es pretensiosa, cumple con lo que promete y además tiene visuales divertidos y electrizantes. Hoy en día se agradecen esas historias de héroes cuya única intención es alegrar el corazón, y además, entregan de paso un grato mensaje a quienes la ven, pues en este mundo, todos podemos ser superhéroes, solo falta un poco valor para sacarlo a relucir.

Calificación: Muy buena

El origen de sus habilidades:

S: Sabiduría de Salomón;

H: Fuerza de Hércules;

A: Resistencia de Atlas;

Z: Poder de Zeus;

A: Valentía de Aquiles; y,

M: Velocidad de Mercurio

Primera aparición

Es un superhéroe creado en 1939 por el guionista Bill Parker y el dibujante Clarence Charles Beck, originalmente publicado por Fawcett Comics en Whizz Comics 2 (febrero de 1940)

Popularidad

El personaje fue el superhéroe más popular de la década de 1940, superando incluso a Superman

El original Capitán Marvel

El nombre original de Shazam!, era Capitán Marvel, y aunque DC es propietaria del personaje, no ocurre lo mismo con el nombre, pues 1968 fue registrado por Marvel Comics para un personaje central, de esta forma, el nombre y la marca de Captain Marvel, ya no podía aparecer como título de ninguna publicación que no sea producto de Marvel, de ahí que su nombre cambiara a Shazam!