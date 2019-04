Neumonía postra a Sanz

¡Qué mala suerte! Luego de cuatro años de no sacar un álbum de estudio, Alejandro Sanz ya llevaba meses promocionando la llegada de su nuevo trabajo denominado #ElDisco. Sin embargo, cuando apenas faltan unas horas para su estreno, se vio obligado a detener la promoción de su nuevo material, incluyendo sus conciertos, debido a un cuadro de neumonía que lo tiene postrado.

En su cuenta de Instagram, a manera de disculpa, el artista español posteó: “Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente todas las actividades programadas para el anzamiento de #ElDisco”.

Continuó: “Los medios, mis fans me esperaban y no hay peor sensación que no llegar donde eres esperado. Es cuestión de días pero aún así tengo que curarme bien para retomar con más ganas aún hasta rendir el 1000% en #LaGira y que entendáis por qué este disco se llama #ElDisco. Os quiero”, escribió el artista en un texto junto a una foto suya. Por fortuna, Sanz ya se repone en casa.