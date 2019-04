Fallo en el Auditorio

Julio Iglesias se presentó en el Auditorio Nacional, después de 6 años de ausencia con un lleno total, interpretando sus más grandes éxitos de una manera extraordinaria, pero dividió al público, unos lo ovacionaron y otros desairaron su actuación e incluso comentaron que los había decepcionado, ya que hubo varias fallas en el audio.

Esto se debe no a la voz de Julio, que es impecable, sino a que es transportado por ayudantes para subir al escenario y camina casi trastabillando y debe regresar tras bambalinas de la misma manera, e incluso interpreta algunas canciones sentado. Julio no es un hombre muy mayor, si no que el accidente automovilístico que tuvo a los 28 años le está cobrando factura ahora, ya que él estuvo por quedar paralitico.

Desde entonces, el cantante español recobró un 90% de sus movimientos motrices, por eso no usa calcetines, y la suela del calzado es muy delgadita, para que pueda detectar el piso y mantener el equilibrio, y con sus 76 años, este problema se ha agravado y es ahí en donde lo tienen que cargar para montarlo en escena.