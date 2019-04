AMLO, Monreal y la revocación

En el desayuno que el miércoles convidó en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador al coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, el tema más astilloso que trataron fue la imposibilidad de que se apruebe en los términos que la presentó, su iniciativa de reforma constitucional para crear la revocación de mandato.

Así, sin engaños trataron el tema: no transita con ninguno de los 51 senadores de oposición (PAN, PRI, MC, PRD) que el referéndum revocatorio se celebre el mismo día de las elecciones intermedias federales, en junio de 2021. No alcanzan mayoría Constitucional.

El escenario hoy es que si AMLO va en la boleta, Morena gana ese día las 17 gubernaturas en disputa y arrasa en la Cámara de Diputados. Se acabaría el sistema de partidos y volveríamos al régimen de partido hegemónico, como el viejo PRI.

Por lo anterior, aspirantes de Morena a gubernaturas presionan a Monreal para que se apruebe tal cual la iniciativa, porque calculan que ganarían hasta sin hacer campaña.

Otros en Morena piensan que el referéndum revocatorio debería ser en diciembre de 2021, al cumplir AMLO su tercer año de mandato. También hay quienes opinan que tal consulta no debería ser obligatoria ni convocada por el presidente, sino optativa y que el pueblo sea el que la solicite.

Monreal quiso dejar tres puntos claros: no va a aceptar presiones de ninguna índole ni sector; está haciendo su mejor trabajo y no está obligado a lo imposible. Los temas de Morena partido político no se tocaron.

Al final, Monreal remarcó que es simpatizante del movimiento, pero ahora lo más importante es que representa a un Poder.