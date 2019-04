Adrián Di Monte explota contra Pablo Lyle: “Que te caiga todo el peso de la ley”

Luego del video que se dio a conocer donde se aprecia la agresión del actor Pablo Lyle a una persona de la tercera edad, misma que murió por un derrame cerebral, Adrián Di Monte exigió justicia.

El cubano cree que el acto que protagonizó su colega fue cobarde e innecesario, por lo cual, quiere verlo tras las rejas.

“Esto es indignante en qué momento el pobre anciano de 63 años era una amenaza para nadie, el tipo es tan mal conductor que no puso el carro en park y el carro se fue solo. ¡¡¿¿¿¿¿Y este tipo se baja del carro cuando ya el señor se había ido solo para golpearlo?????!! Papi, que te caiga todo el peso de la ley”, aseveró.

“Esto es asesinato cobarde, y reza porque no vayas a la cárcel en Miami… No me vengan con mamadas no se trata de ser mexicano ni cubano se trata de ser un hombre derecho y no un pinche abusador cobarde”, agregó.