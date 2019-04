Urge AMLO al Senado aprobar revocación de mandato y consulta

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al Senado de la República a fin de que se aprueben las reformas para eliminar a los inspectores de comercios, crear la figura de revocación de mandato y facilitar la consulta ciudadana que permita preguntarle a la gente si se debe llevar a juicio a los expresidentes de la etapa neoliberal, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.

“Estoy pidiendo respetuosamente que también ya resuelvan sobre este asunto, sobre las dos cosas: revocación del mandato y reforma al artículo 35 para poder llevar a cabo la consulta a los mexicanos si quieren que se inicien procesos en contra de los presidentes del periodo neoliberal”, dijo López Obrador, y nombró a los cinco ex mandatarios.

En otro asunto, pedirá que “de una vez resuelvan… si van a aprobarlo o no lo de la revocación del mandato, porque a lo mejor no quieren, porque sacaron la excusa de que me quiero reelegir, hasta enviaron una carta a la OEA (Organización de Estados Americanos)”, dijo.

La iniciativa de revocación de mandato presentada por López Obrador plantea que el mismo día de la elección intermedia, en junio de 2021, se pregunte a la gente si quiere que continúe en la Presidencia o que renuncie.

“Entonces eso lo tiene que resolver el Senado, también se requieren dos terceras partes, mayoría calificada. Entonces, ojalá y ya salgan estas cosas que están ahí pendientes”, expresó.

Sobre la iniciativa de Ley de Confianza Ciudadana, que también está en el Senado, López Obrador explicó que es importante se apruebe “porque vamos a quitar a todos los inspectores de calle, los que van a establecimientos comerciales, a restaurantes, supuestamente a vigilar que se cumplan las normas, y que en muchos casos son extorsionadores, llegan a buscar la cuota. Eso se termina, ya no va a haber inspectores”.

En vez de inspectores, expuso, los ciudadanos harán una manifestación voluntaria, bajo protesta de decir verdad, de que cumplen con toda la reglamentación para operar y vender sus servicios, y mediante un sorteo, sólo el 1% serán inspeccionados.