Las ñoñerías del fifí Nuño…

MAESTRO, AMLO CITÓ QUE CRECEREMOS 2% EN ESTE AÑO Y 3% EN 2020 -Y 4% en 2021; no, menos: como 5%… (Ojalá no se repita ese molde). Podrían fincarle responsabilidades a Aurelio Nuño por el gasto en 2017 de la SEP en publicidad gubernamental: casi 2 mil mdp. -Saldrán a relucir las ñoñerías del funcionario fifí que le preguntaba al espejo: “Enriquito (digo, espejito espejito): ¿quién es el secretario más bonito y el más agraciado para ser el tapado?”. Y éste le contestó: “Ni te peines, va a ser Meade”. Funcionarios públicos recibieron 700 botellas de hasta $32 mil en el sexenio de Peña. -Eran los bacanales de Enriquecido, sumando los del flamante avión Morelos. Marcelo Ebrard comentó que Mik Pompeo le dijo que EU no tiene intención de cerrar la frontera con México. -EU no, pero el orate que dirige a ese país sí… El escultor Amado Montalvo, autor del polémico busto de Benito Juárez, inauguró otro de López Obrador en Ciudad Valles. -Si la “escultura” del Benemérito se parece al E.T. (El Extraterrestre), la nueva es igualita a Tobi Tapia, el amigo de La Pequeña Lulú, ya entrado en años. Pero no tiene la culpa el “artista”, sino quien lo contrata. Sacerdotes polacos incineraron libros de Crepúsculo y Harry Potter, por “sacrílegos”. -Censurar a esos vampiros fresas es entendible, aunque no justificable; ¿pero al niño mago?… Esos curas están locos de atar con los cordeles de sus sotanas.