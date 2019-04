Enojo y protestas en despido masivo de Televisa Deportes

Dejar sin trabajo a tantas personas –con familia- fue doloroso y el enojo no tardó en aparecer, mostrando que el proceso no resultó tan dulce como quisieron presentarlo. Lalo Trelles fue de los primeros en mostrar su inconformidad, al decir que los despidos “no fueron parejos”. También, la exconductora Nahima Choura atacó a su exjefe, el director de Televisa Deportes, Francisco Javier González, “por andar de vacaciones” en momentos tan amargos; pero se retractó al estar equivocada: aunque el rencor se hizo evidente. La cereza del pastel la colocó el entrenador del América, Miguel Piojo Herrera, en conferencia luego de vencer a Xolos, burlándose de un reportero de Televisa Deportes: “¡Uy!… ¿Todavía sigues aquí?”. Ante esto, Francisco Javier González, aclaró apuradamente: “Estos no son tiempos para burlarse”. Quedó mucha gente sin sustento para su familia: ¿cabe reírse de ellos? La columna Sancadilla, del periódico Reforma, publicó que entre los acuerdos con los “corridos”, estaba referirse bien y agradecer a Emilio Azcárraga, pero al parecer no fue suficiente el control de daños.

Lunes negro de Televisa Deportes

Fueron años de malas decisiones. Televisa Deportes tenía que renovarse, de eso no me queda duda. Los números ya no dan; pero no era la forma. Muchos colaboradores cercanos lo calificaron como un día difícil y triste para la televisión mexicana; pasará a la historia por el recorte masivo de empleados que en minutos concluyeron esa vida de trabajo. La expansión internacional –como se justificade Televisa Deportes, anunciada para el 9 de junio, cobró muchas víctimas (trascendió que serán alrededor de 150 despidos). No importó trayectoria, ni experiencia, tampoco lealtad o espíritu de equipo. La reingeniería que se plantea cortó cabezas –de abajo- parejo. Así, dijeron adiós a figuras como Eric Fischer, Eduardo Camarena, Eduardo Trelles, Raúl Sarmiento, Noel Cárdenas, El Rojo Abreu, Lalo Bacas y de la nueva generación Raúl El Pollo Ortiz, de los últimos talentos surgidos en la extinta era de Javier Alarcón; además de producción.

Quedaron los cuates, arrasó Univisión

Francisco Javier González, el líder, dijo refiriéndose a los despedidos: “…amigos de toda la vida se han apartado del camino para emprender sus propios proyectos…”, y yo diría ¡los apartaron! Quedaron los cuates, porque la gente de Univisión tiene prioridad. Es un reto mayúsculo presentar una nueva cara, y aunque las pretensiones de la reestructura son internacionales, a nivel local Televisa busca superar los dolores de cabeza que el equipo de Azteca les ha causado. Martinoli, García, Campos, Rosique y ahora Zague, son entre otros, una unidad con identidad y personalidad muy atractivas. Poseedores de un liderazgo que han ganado con el tiempo y un estilo singular que se ha querido imitar, con pocos resultados. Televisa, en cambio, concibe el futuro, desmembrando a su equipo. Aunque ya corre el rumor de que podrían comprar Fox Sports. García y Martinoli, sonríen que arrebataron ratings al gigante. ¿Univisión podrá con la pandilla Azteca? Aquí termino, la próxima semana, más nombres