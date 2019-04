Así felicita Emma Coronel al Chapo Guzmán por su cumpleaños

View this post on Instagram

Buenas noches, Como ya se habrán enterado, tengo un proyecto de una línea de ropa en proceso. La línea se llama El Chapo Guzmán: JGL. Quiero contarles que estoy muy emocionada y espero poder crear cosas del agrado y alcance de todos. Es mi meta proyectar mi estilo y el de Joaquín pero con agrado de todos, entonces espero contar con sus opiniones Invito a diseñadores de ropa que estén comenzando y les interese formar parte del proyecto y trabajar en conjunto conmigo. Aquí les dejo los datos :contactar a Mariel Colon para que dejen sus ideas y sus datos. Su cuenta de instagram es @marielcolonmiroesq y su correo electrónico es mariel.colon8@gmail.com Besos! 😘