Practica sexo sado

En exclusiva para GRUPO CANTÓN, Adrián Di Monte nos reveló que practica sexo sin tapujos con su esposa Sandra Itzel Estrada, incluso juegan de manera agresiva en la cama.

“Mi mujer me ha puesto esposas, me ha dado latigazos y yo también; es padre, tenemos mucha comunicación. Sí veo pornografía y lo veo con mi pareja y nos gusta, a veces entre la pareja, mientras haya un mutuo acuerdo y no haya falta de respeto, se pueden hacer muchas cosas”, declaró.

El cubano también confesó que ambos practican la masturbación sin culpas: “Hubo una vez que ella quería tener acción y yo no, entonces ella me dijo que hizo sus cosas viendo porno y yo no me sorprendí, está bien, es su cuerpo, si yo estaba con sueño pues no pasa nada. Yo también lo hago, justo antes de venir a este evento lo hice (risas)”, declaró.

Las fantasías sexuales son muy importantes en su relación, aquí platicó una de ellas: “Hacer el amor mientras conducía en carro, es muy intrépido y difícil, era en una carretera autopista muy sola, antigua y vieja. Igual y el sexo no es todo en la vida, es un momento en el día”, finalizó.