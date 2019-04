La falsa reconciliación de la Cuarta Transformación

Por: Alejandra Durán

A propósito de… la polémica propaganda política utilizada por Miguel Barbosa, ex-senador y actual candidato de Morena por la gubernatura del estado de Puebla, en donde se le puede ver abrazando a una mujer que pudiera parecerse a la Gobernadora Martha Erika Alonso, quien falleció en un accidente aéreo junto a su esposo el 24 de diciembre del año pasado. ¿Por qué la “reconciliación” se convierte en una propaganda de la insensibilidad y la desvergüenza?

Miguel Barbosa, fue el principal contrincante de la Gobernadora Martha Erika Alonso, tras la muerte de la gobernadora, el actual candidato por Morena, así como el mismo partido y por supuesto el actual presidente de México, estuvieron en la mira de las especulaciones, pues el accidente aéreo podría no ser un accidente. La familia de la Gobernadora ha referido a un tuit borrado por Miguel Barbosa, en donde afirmaba que la muerte de la Gobernadora fue un magnicidio. Hasta el momento no se han hecho públicas las causas del accidente, sin embargo siguen las investigaciones.

Diversas plumas especializadas coincidieron en que lo más sensato políticamente hablando era no postularse nuevamente a la gubernatura del estado pero parece que el candidato no tiene límites cuando se trata de la búsqueda por el poder. Anunció su candidatura por la gubernatura de Puebla y nuevamente dio de qué hablar, dejando ver su poco tacto, pero también el estilo de la 4ta Transformación.

El día de ayer Miguel Barbosa publicó a través de redes sociales una imagen en donde se le puede ver abrazando a una mujer que no se le ve el rostro, y al candidato se le nota en la mejilla un reflejo que simula una lágrima, esta “enternecedora e inocente” fotografía está bajo la leyenda <<Juntos busquemos la reconciliación>>, con un fondo en tonos pasteles, inmediatamente causo polémica en redes sociales, lo que obligó al ex-senador a dar esta explicación:

<<Reitero mi llamado a la reconciliación y a la paz, a hacer una campaña de altura sin guerra sucia. Ofrezco un abrazo sincero a todos los poblanos, como se lo di un día a mi compañera de lucha Kennya Martínez Ortega. #AbrazosNoTuitazos>>

La doble moral que caracteriza a la 4ta Transformación, no pudo tener mejor representación gráfica, pues la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, había declarado que utilizar la muerte de la gobernadora del PAN durante la campaña electoral en Puebla seria <<rastrero y rupestre>>, sin embargo no ha hecho ninguna declaración de la propaganda difundida.

La imagen no se ha bajado de redes sociales, y tampoco se han pedido disculpas, al contrario se ha tomado un papel de víctima bajo el hashtag AbrazosNoTuitazos, que invitan a no criticar, y a buscar una “reconciliación” que poco se logrará con este tipo de recursos políticos.

A propósito de la reconciliación que busca la 4ta Transformación en México, no será que antes de abrazar primero se tiene que optar por una política que deje de colgarse del muertito, que deje de culpar al eterno pasado, y a todos los que no estén a favor de su “transformación”, la reconciliación no se logrará si la 4T sigue polarizando al país. Antes de “abrazar” y llamar a la no critica, se tiene que hacer política de verdad.