Duelen las despedidas

Al parecer la salida de El Flaco de Los Recoditos es inminente, pues la semana pasada presentaron a un tercer vocalista, originario de Coahuila, con 22 años. Rafa González se estrena en la agrupación con la canción “Perfecta”, nuevo sencillo de la banda, aunque El Flaco aclaró que no se iba; en las redes sociales los fans dijeron que era más que obvio que por eso lo habían sumado a la Banda y que seguramente en los próximos meses, ya que Rafa esté afianzado, El Flaco terminará su contrato y se despedirá de la agrupación, pero yo digo, ¿cuál es la prisa? ¿Por qué no renueva contrato? Bueno, solo el tiempo nos dará la razón o no.

Sorpresa le dieron en Monterrey a Virlan García pues su recibimiento fue mejor de lo esperado, además se encontró a Pedro Capó. Resulta que los dos se toparon en un evento de radio por allá, de hecho es una estación pop, pero el único del regional mexicano invitado era Virlan, y cada uno admiró el trabajo del otro, así que se saludaron con mucho respeto y probablemente se pudiera dar un dueto muy pronto.

En exclusiva les cuento que Súper Lamas grabó yer un DVD con varias colaboraciones, en un estudio por el sur de la ciudad, entre los que están Aleks Syntek, que le dice sí a la cumbia con “Corazón invencible”, pero además estarán Alicia Villarreal, José Manuel Figueroa, Mariana Seoane, Horacio Palencia, Raymix, Emir Pabón y Banda Los Recoditos, así que imagínenselos cantando “La pelusa”, “Yo quiero chupar”, “Qué calor”, entre otras. Bien por las agrupaciones musicales que saben aprovechar las buenas rachas.

La Banda Tierra Sagrada está recién desempacada de la gira que tuvieron por Guatemala, donde los recibieron muy bien, pero eso no es todo, han regresado a Casimiro Zamudio a los escenarios musicales. ¿Ustedes se acuerdan de Mi Banda El Mexicano? Pues la Tierra Sagrada decidió grabar el tema en colaboración con Mi Banda El Mexicano de la canción “Ya llegó”, rola que fue un éxito en 1990 y que ahora reviven desde su lanzamiento el pasado viernes, y que ya tiene más de 50 mil visitas, pues es una rola emblemática de la música regional mexicana. ¿Qué les parece ?