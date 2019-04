Diego Lainez comparte emotivo mensaje tras fallecer su abuela

El jugado del Real Betis reveló que atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida personal.

México.- Diego Lainez reveló que atraviesa por uno de los momentos más complicados de su vida personal tras anunciar el fallecimiento de su abuela Everika. Fue el propio jugador el Real Betis el que dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, en donde escribió un emotivo mensaje de despedida.

Fue en su cuenta de Instagram donde el ex jugador de las Águilas del América acompañó su mensaje con una serie de fotografías a lado de su abuela, a quien le prometió siempre se sentirá orgullosa de él.

“Toda la vida de tu mano. Un angelito me cuida desde arriba, no lo asimilo, ni lo creo, gracias por ser la persona más fuerte y alegre del mundo me demostraste todo tu amor en cada momento y me quedo con que siempre te hice sentir orgullosa y con lo mucho que te amo y te extrañare, como a nadie en el mundo, pero desde arriba te prometo siempre estarás orgullosa de mi. Como siempre me lo pediste y me animabas para salir adelante cuando las cosas se ponían difíciles, gracias por ayudarme a cumplir todos mis sueños y por darme a la mejor mamá del mundo, siempre te llevare conmigo, es demasiado triste y difícil porque sé que llevabas días intentándolo, pero te haré sentir orgullosa en todo momento y daré lo mejor de mí siempre por ti…hasta siempre abuelita Veka”

DIEGO LAINEZ

En un reportaje hecho por ESPN, cuando Lainez emigró al futbol de Europa, ‘Veka’, como le decía cariñosamente el ex jugador de América, se mostró orgullosa y segura de que su nieto haría cosas importantes en el Viejo Continente.

“Dieguito en España va a salir adelante. Todavía no se ha adaptado pero yo pienso en Dios que sí se adaptará”.

Mientras tanto, Diego Lainez se mantiene entrenando con el Real Betis y de hecho fue incluido por Quique Setién dentro de la convocatoria para el duelo que sostendrán este jueves ante la Real Sociedad de San Sebastián.

Con información de SDPnoticias.